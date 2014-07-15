حذف درختان کن در چهار سال اخیر/ تصویب یک فوریت ساماندهی باغات کن

به گزارش خبرنگار مهر؛ رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا در جلسه روز سه شنبه در جریان بررسی ساماندهی باغات کن گفت: وقتی بحث باغات کن می شود، یاد آیت الله مهدوی کنی می افتیم و برای ایشان که همیشه همراه انقلاب و یار امام و مقام معظم رهبری بوده و بر حفظ حقوق شهروندی و صیانت از باغات کن تاکید داشته اند؛ آرزوی سلامتی داریم.

محمد حقانی با اشاره به پیشینه باغات کن گفت: اگر ما یک زمانی باغات کن را به عنوان تنها باغات دست نخورده تهران تعریف می کردیم، امروز می توانیم باغات کن را آخرین باغات متمرکز و به هم پیوسته تهران و باقیمانده سایر باغات دامنه جنوبی البرز تلقی کنیم.

وی در ادامه اظهار داشت: 4235 هکتار از سطح باغات تهران از سال 68 تا 88 حذف شده است. کاربری های ثانویه ناسازگار با باغات اعم از سنگبری، گورستان ماشین، دامداری، تفکیک زباله، انبار، پارکینگ و ... در محدوده این باغات ایجاد شده است. طرح های متفاوتی که از سال 76 تا 92 برای باغات کن مطرح شده،‌ تقریبا به نتیجه ای نرسیده و روند بی سرانجامی را طی کرده است.

حقانی تصریح کرد:‌ البته مهمترین اتفاق پیشنهادی بود که در کمیسیون ماده 5 در سال 90 از طریق مشاور به کمیسیون ارائه شده بود و شهردار از کمیسیون ماده 5 درخواست کرد این پیشنهاد حذف شود و شهرداری نسبت به تملک باغات کن اقدام کند. اما به رغم پیش بینی بودجه برای این کار در سال 92، این اتفاق رخ نداد و تملکی صورت نگرفت.

رئیس کمیته محیط زیست و خدمات شهری شورا با تفکیک باغات کن به دو بخش گفت: بخش شمالی بزرگراه همت تقریبا دست نخورده است و درختان میوه این محدوده به وسعت 120 هکتار منبع درآمدی برای کشاورزان است. منطقه مورد نظر ما جنوب همت حد فاصل این بزرگراه تا حکیم است که 185 هکتار وسعت دارد و 50- 40 هکتار آن اراضی کشاورزی است و به شدت تخریب شده است. طی چهار سال از سال 88 تا 92 تعداد زیادی از درختان منطقه حذف شده و کاربری های نامتوازن و غیرهمسو جایگزین شده است.

حقانی در توضیح ضرورت یک فوریت این طرح گفت: این طرح یک فوریتی است و در صورت تصویب یک فوریت هم باید برای بررسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شود. تصویب این باغات به عنوان میراث طبیعی شهر تهران در حفظ درختان و عدم مداخله بعدی افراد تحت عناوین مختلف موثر است. همچنین موجب کاهش قیمت زمین در منطقه می شود. تهران در افق چشم انداز باید شهری شاداب و سرسبز باشد. همچنین در اصل 50 قانون اساسی به صراحت گفته شده که در جمهوری اسلامی حفظ محیط زیست، وظیفه عمومی است و از این رو فعالیت های اقتصادی و غیره که با آلودگی یا تخریب غیرقابل جبران محیط زیست همراه باشد، ممنوع است. اما به رغم وجود قوانین فراوان درباره حفظ فضاهای سبز و محیط زیست، باز هم شاهد تخریب باغات در تهران هستیم.

وی تاکید کرد: در تهران حفظ باغات و فضاهای سبز موجود ضروری تر از ایجاد فضاهای سبز جدید است. به همین دلیل این طرح با قید یک فوریت ارائه می شود.

در نهایت اعضای شورای شهر به یک فوریت طرح «الزام شهرداری تهران به ارائه برنامه عملیاتی ساماندهی و تبدیل باغات کن به فضای سبز عمومی و همکاری در ثبت آنها به عنوان میراث طبیعی شهر تهران» رای موافق دادند.

