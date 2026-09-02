به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین علیرضا رضایی صبح چهارشنبه در جمع فرماندهان بسیج آذربایجان شرقی، بر اهمیت شکرگزاری در برابر نعمتهای الهی، توجه به امام زمان(عج)، حفظ وحدت و انسجام اجتماعی و عمل به مسئولیتها تأکید کرد.
وی با اشاره به اهمیت شکرگزاری اظهار کرد: انسان باید قدردان نعمتهایی باشد که خداوند در اختیار او قرار داده است؛ چراکه نعمتهای الهی آنقدر گسترده است که اگر انسان بخواهد در برابر هر یک از آنها سجده شکر به جا آورد، فرصت و توان کافی برای این کار نخواهد داشت.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین همچنین استغفار و بازگشت به درگاه الهی را از راههای اصلاح رفتار و فراهم شدن زمینه استجابت دعا دانست و افزود: گاهی برخی رفتارهای انسان مانع استجابت دعا میشود و باید با توبه و استغفار، زمینه جبران و اصلاح فراهم شود.
رضایی، صلوات بر پیامبر اکرم(ص) و خاندان ایشان را از دیگر راههای تقرب به خداوند عنوان کرد و گفت: عزت حقیقی انسان در بندگی خداوند است و مسیر دستیابی به عزت واقعی از عبودیت و ارتباط با پروردگار میگذرد.
وی در ادامه با اشاره به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب، توجه به وجود مقدس امام زمان(عج)، حفظ وحدت و یکپارچگی، انجام مسئولیتها و اعتماد به وعدههای الهی را از جمله محورهای مهم این رهنمودها برشمرد.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سازمان بسیج مستضعفین با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط جامعه در بیان نقدها تصریح کرد: نقد نباید به عاملی برای ایجاد اختلاف و تفرقه تبدیل شود و اگر طرح یک سخن حق در مقطعی خاص به تکمیل نقشه دشمن کمک کند، باید از بیان آن در همان شرایط پرهیز کرد.
رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: باید داشتهها، توانمندیها و موفقیتهای نظام جمهوری اسلامی را به درستی بیان و از تمرکز و رجزخوانی درباره کمبودها به گونهای که موجب دلغمینی هواداران و دلبستگان نظام شود، خودداری کرد.
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