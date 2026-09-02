به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا الهامی، فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) کشور و فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش، در مراسم افتتاحیه دوره آموزش نظری معارف جنگ دانشگاه افسری پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص) ارتش جمهوری اسلامی ایران و در جمع دانشجویان، ضمن تبریک روز پدافند هوایی، بر ضرورت انتقال معارف جنگ به نسل جوان تأکید کرد و گفت: انتقال این معارف، یکی از عوامل کلیدی در تقویت قدرت ملی و دفاعی کشور است.

وی با اشاره به دوره‌های آموزش معارف جنگ شهید سپهبد علی صیاد شیرازی، این دوره‌ها را یادگاری ارزشمند از آن شهید بزرگوار عنوان کرد و بر لزوم حفظ قداست و اهمیت آن از سوی دانشجویان تأکید کرد.

امیر سرتیپ الهامی اظهار داشت: معارف جنگ، بخشی از هویت دفاعی و مؤلفه‌های قدرت ملت ایران است که دشمن در محاسبات خود قادر به درک و برآورد صحیح آن نبوده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با اشاره به جایگاه مهم پدافند هوایی در اندیشه فرماندهان و رهبر معظم انقلاب اسلامی، به درس‌ها و راهنمایی‌های شهید صیاد شیرازی در این حوزه اشاره کرد و رهنمودهای فرمانده معظم کل قوا را چراغ راه نیروهای مسلح دانست که در شرایط سخت، مایه امید و دلگرمی رزمندگان و کارکنان نیروهای مسلح است.

وی مأموریت اصلی پدافند هوایی را دفاع مؤثر و مستمر از آسمان کشور در برابر تهدیدات عنوان کرد و افزود: این مأموریت با بهره‌گیری از شبکه یکپارچه پدافند هوایی و با تأکید بر توانمندی‌های پدافند زمین‌پایه دنبال می‌شود.

امیر سرتیپ الهامی با تأکید بر اینکه دفاع از استقلال، امنیت و اقتدار کشور با تکیه بر توانمندی و ایمان جوانان ادامه خواهد یافت، خاطرنشان کرد: جوانان امروز، مسئولان و فرماندهان آینده کشور هستند و باید با شناخت دقیق معارف دفاع مقدس و بهره‌گیری از تجربه‌های ارزشمند دوران دفاع مقدس، خود را برای ایفای مسئولیت‌های آینده آماده کنند.

فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی کشور، انتقال معارف جنگ به نسل جوان را یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های هیئت معارف جنگ شهید صیاد شیرازی دانست و گفت: جوانانی که در آینده مسئولیت‌های مهم کشور را بر عهده می‌گیرند، باید معارف جنگ را به‌خوبی بشناسند، چراکه بخشی از مؤلفه‌های قدرت ملت ایران در باورها، ارزش‌ها و تجربه‌های دوران دفاع مقدس نهفته است.