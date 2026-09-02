به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی دانشگر صبح چهارشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان اظهار کرد: شرایط آبی کشور همچنان حساس و ویژه است و افزایش بارشها در برخی مناطق یا پرشدگی نسبی مخازن سدها نباید موجب غفلت از واقعیت منابع آبی شود.
وی با اعلام اینکه هماکنون حداکثر ۵۶ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور پر است، افزود: اگرچه در برخی استانها از جمله همدان وضعیت ذخیره سدها بهبود یافته و بارشها به ۳۲۴ میلیمتر رسیده اما تداوم مدیریت مصرف و اجرای طرحهای احیا و تعادلبخشی در کنار پروژههای تامین آب یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران نامتوازن بودن بارشها را یکی از چالشهای بنیادین مدیریت آب برشمرد و گفت: ایران در اقلیم خشک و نیمهخشک قرار دارد و نوسان بارندگی از ۱۸۰۰ میلیمتر در یک نقطه تا کمتر از ۱۲۰ میلیمتر در منطقهای دیگر در کنار زمان وقوع بارشها برنامهریزی و مدیریت منابع آب را بسیار پیچیده کرده است.
دانشگر تاکید کرد: مسئله آب تنها درونوزارتخانهای نیست بلکه موضوعی فرا قوهای است و عبور از چالشها نیازمند همافزایی همهجانبه دستگاهها و مشارکت عمومی است.
وی با اشاره به هزینههای سنگین پروژههای آبرسانی اظهار کرد: انتقال آب از فواصل طولانی توجیهپذیر نخواهد بود مگر اینکه فرهنگسازی و مدیریت مصرف در جامعه نهادینه شود و در این بین کاهش حتی ۱۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی میتواند بخش عمدهای از مشکلات شرب، بهداشت و محیطزیست را رفع کند.
دانشگر همچنین با اشاره به الزامات قانون برنامه هفتم پیشرفت خاطرنشان کرد: این برنامه با رویکرد اجرایی و با پیشبینی ضمانتهای قانونی برای ترک فعلها تدوین شده از این رو اقداماتی چون نصب کنتورهای هوشمند، انسداد و ساماندهی چاههای غیرمجاز و پایش دقیق پروانههای بهرهبرداری باید با قاطعیت دنبال شود.
معاون شرکت مدیریت منابع آب ایران با تاکید بر اینکه طرحهای آبی ابزار مدیریتی هستند و نباید فقط پروژه عمرانی دیده شوند خواستار حمایت مدیریت ارشد استانها و استفاده حداکثری از ظرفیت اعتبارات استانی برای تسریع در تکمیل این پروژهها شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد ۳۹ ماهه «رضا اخلاصمند» در مدیرعاملی شرکت آب منطقهای همدان را شایسته قدردانی دانست و با اشاره به شفافیت مالی و تخصصی این شرکت از «منصور ستوده» به عنوان مدیری باسابقه و توانمند در صنعت آب یاد کرد و برای وی در مسئولیت جدید آرزوی توفیق نمود.
دانشگر در پایان با تجلیل از ایثارگری کارکنان صنعت آب و برق کشور در تمامی شرایط سخت استمرار بیوقفه خدماترسانی و پایداری شبکه آب و برق در هر موقعیتی را نشانه تعهد بالای نیروهای این صنعت عنوان کرد.
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