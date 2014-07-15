بیش از 70 درصد قربانیان غزه غیر نظامیان هستند/ آمریکا بمب رایگان به صهیونیستها می دهد

به گزارش خبرنگار مهر حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین المللی رئیس مجلس امروز صبح در حاشیه مراسم تجمع اعتراض آمیزی که در حمایت از مردم غزه در تهران برگزار شد با حضور در جمع خبرنگاران اظهار داشت: اسرائیل توطئه هایی که طراحی کرده بود تا جهان اسلام را درگیر کند متاسفانه در سوریه، عراق، لبنان و بعضی از کشورها این اتفاق افتاد و کشورهای اسلامی نیز به خود مشغول شدند.

وی افزود: رژیم اشغالگر قدس در شرایطی که اخبارهای گوناگون در جهان همچون جام جهانی مردم را به خود جلب کرده بود توانست از این فرصت برای تهاجم به مردم فلسطین استفاده کند.

مشاور امور بین المللی رئیس مجلس تصریح کرد: این جنگ ابعاد بسیار گسترده ای را پیدا کرده که بسیار وحشتناک است و طبق آمار سازمان ملل بیش از 70 درصد قربانیان زنان، کودکان و غیر نظامیان هستند.

شیخ الاسلام با بیان اینکه رژیم اشغال گر قدس مناطق مسکونی بیمارستان ها و مساجد را مورد هدف قرار می دهد افزود: این اقدام آنان نقض صحیح قوانین بین المللی و نقض قوانین حقوق بشردوستانه و نقض قوانین جنگ است و باید با آنها برخورد جدی شود زیرا متاسفانه سازمان های بین المللی به خاطر اینکه تحت سلطه برخی از قدرت های بزرگ همچون آمریکا هستند در این برخورد سستی می کنند.

وی با اشاره به تجمع کنندگان امروز مردم در مقابل نمایندگی دفتر سازمان ملل در تهران گفت: جمعیتی که هم اکنون در این جا جمع شده اند از طرف سازمان های طرفدار آزادی قدس شریف و سازمان های مردم نهاد هستند تا با این حضور خود اعلام کنند که خواهان جلوگیری سازمان ملل از این کشتارها و وحشی گری های رژیم اشغالگر قدس هستند.

مشاور امور بین المللی رئیس مجلس با تاکید بر اینکه ملت های اسلامی باید از مردم فلسطین حمایت همه جانبه داشته باشند اظهار داشت: ملت ایران از هر امکاناتی علیه صهیونیست ها و پشتیبانی از مردم فلسطین استفاده خواهد کرد و این امکانات نیز شامل امکانات سیاسی، مادی و هر امکانات دیگری است.

شیخ الاسلام همچنین با اشاره به حمایت های تسلیحاتی و مالی آمریکا از صهیونیسم در مقابل مردم فلسطین بیان کرد: بمب هایی که هم اکنون بر سر مردم فلسطین می بارد ساخت آمریکا بوده و این تسلیحات را آمریکایی ها به صورت رایگان در اختیار آنان قرار می دهند و همچنین در ادامه حمایت های همه جانبه خود چندین میلیارد دلار به اسرائیلی های کمک کردند. بنابراین بر تمام مسلمانان واجب است با هر امکاناتی که در اختیار دارند اعتراض خود را به وجود این رژیم منفور اعلام کنند.