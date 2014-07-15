صادر کنندگان در بسته بندی و کیفیت محصول دقت بیشتری کنند

عبدالله حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: یک تاجر به عنوان سفیر اقتصادی جمهوری اسلامی عمل می کند و در صورتی که یک صادرکننده نمونه و مسلط بر کار باشد، قطعا سود این تجارت عاید شخص تاجر و هم عاید کشورش می شود.



وی اظهار کرد: در دنیای تجارت در خواست کننده های کالا از کشور های مختلف، نمونه کار را درخواست می کنند و انتظار دارند که کالای مرغوب و استاندارد به آنها تحویل داده شود بنابراین باید در خصوص بسته بندی و کیفیت محصول دقت زیادی شود.



فرماندار خرمشهر گفت: تجار باید از نظر کار کیفی و تجاری رتبه بندی شوند و اتاق بازرگانی مسئولیت آموزش و ساماندهی تجار را بر عهده دارد.



حسینی بر توسعه صادرات شهرستان خرمشهر و استان خوزستان تاکید کرد و افزود: با توجه به پتانسیل های موجود در شهرستان خرمشهر و استان خوزستان متاسفانه در بحث صادرات کالا و تولیدات داخلی استان کمتر کار شده است.



فرماندار خرمشهر در پایان گفت: استان خوزستان یکی از استان های بسیار بزرگ کشور است و در زمینه های تجارت، شیلات، آبزیان و صنایع دستی، استعدادهای بالقوه ای دارد و می تواند در صادرات کالا به کشور عراق نقش مهمی را ایفا کند.