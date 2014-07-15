۲۴ تیر ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

لیگ جهانی والیبال 2014؛

برای نخستین بار 14 بازیکن برای هر تیم به میدان می‌روند

در مرحله نهایی رقابتهای لیگ جهانی والیبال در فلورانس برای هر تیم 14 بازیکن به میدان می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام FIVB و کمیته برگزاری مسابقات مرحله نهایی لیگ جهانی در هر مسابقه 14 بازیکن برای هر تیم به میدان می‌روند و مربی می‌تواند از هر 14 بازیکن استفاده کند.

به این صورت که در برگه ثبت امتیازات اسم 14 بازیکن به صورت زیر ثبت می‌شود:
12 بازیکن + 2 لیبرو
13 بازیکن + یک لیبرو
14 بازیکن + صفر لیبرو

این قانون برای نخستین بار است که در مسابقات والیبال اجرا می‌شود و جهت افزایش حق انتخاب مربی در طول مسابقه مقرر شده و به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش از این در مسابقات جهانی 14 بازیکن برای هر تیم پیش از آغاز رقابتها به کمیته مسابقات معرفی می‌شد و چند ساعت پیش از آغاز هر مسابقه مربی 12 بازیکن را برای انجام آن مسابقه انتخاب و معرفی می‌کرد. اما اکنون در هر مسابقه هر 14 بازیکن می‌توانند بازی کنند.

