به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام FIVB و کمیته برگزاری مسابقات مرحله نهایی لیگ جهانی در هر مسابقه 14 بازیکن برای هر تیم به میدان می‌روند و مربی می‌تواند از هر 14 بازیکن استفاده کند.

به این صورت که در برگه ثبت امتیازات اسم 14 بازیکن به صورت زیر ثبت می‌شود:

12 بازیکن + 2 لیبرو

13 بازیکن + یک لیبرو

14 بازیکن + صفر لیبرو

این قانون برای نخستین بار است که در مسابقات والیبال اجرا می‌شود و جهت افزایش حق انتخاب مربی در طول مسابقه مقرر شده و به صورت آزمایشی مورد استفاده قرار می‌گیرد. پیش از این در مسابقات جهانی 14 بازیکن برای هر تیم پیش از آغاز رقابتها به کمیته مسابقات معرفی می‌شد و چند ساعت پیش از آغاز هر مسابقه مربی 12 بازیکن را برای انجام آن مسابقه انتخاب و معرفی می‌کرد. اما اکنون در هر مسابقه هر 14 بازیکن می‌توانند بازی کنند.