تیم ملی والیبال برابر روسیه شکست خورد/ باخت عجیب ایران در ست پنجم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و روسیه نخستین بازی مرحله نهایی رقابتهای لیگ جهانی شامگاه امروز چهارشنبه در شهر فلورانس ایتالیا برگزار کردند که در پایان تیم روسیه با حساب 3 بر 2 به برتری دست یافت تا گام محکمی برای صعود به مرحله نیمه نهایی بردارد.

اسلوبودان کواچ سرمربی تیم ملی ایران در این بازی از ترکیب معروف، موسوی، میرزاجانپور، غلامی، قائمی، غفور و علیزاده(لیبرو) استفاده کرد. و در آنسوی میدان هم روسیه با ترکیب آپالیکوف، مورزسکی، پاولوف، گرانکین، بیریوکوف، ایلینیخ و ارماکوف(لیرو) پای به میدان گذاشت.

دو تیم بازی را برابر آغاز کردند تا اینکه یک اسپک میرزاجانپور به خارج از زمین رفت و روس‌ها یک امتیاز پیش افتادند اما ایران در امتیاز 3 با مدافع عنوان قهرمانی جهان برابر شد. سرویس خوب غلامی که با دریافت نه چندان خوب حریف همراه شد ایران را 4 بر 3 پیش انداخت. بازی محتاطانه دو تیم در شروع این ست با برابری در امتیاز شش تداوم یافت و در وقت اول استراحت فنی این روسیه بود که 8 بر 7 نتیجه را به سود خود رقم زد. در ابتدای این ست میرزاجانپور اشتباهات متعددی را مرتکب شد و در سرویس هم تنها غلامی خوب کار کرد. ضمن اینکه دو تیم در دفاع نتوانستند مهاجمان حریف را خوب شناسایی کنند.

نخستین دفاع منجر به امتیاز را عادل غلامی در منطقه چهار انجام داد و پاولوف را از کار انداخت. بلافاصله قائمی در همین منطقه بازیکن پشت خط زن حریف را برای دومین بار دفاع کرد و بعد از آن پوئن سرویس معروف باعث شد ایران 11 بر 8 پیش بیفتد و ورونکوف سرمربی روسیه را مجاب به درخواست تایم اوت کند.

روس ها پس از آن ساوین را به بازی فرستادند و فاصله را کمتر کردند. در این لحظات موزرسکی 218 سانتیمتری برای این تیم موثر کار می‌کرد با این حال تیم ملی ایران همچنان بازی خوب خود را ادامه داد و در وقت دوم فنی ست نخست 16 بر 13 برتری خود را ثبت کرد.

سرویس خوب موسوی که با دریافت خوبی همراه نشده بود ایران را یک امتیاز دیگر پیش انداخت تا دومین تایم اوت روس‌ها را شاهد باشیم. تیم ایران که در دفاع عقب زمین خوب کار می‌کرد از یک توپ برگشتی توسط غفور امتیاز دیگری کسب کرد تا 19 بر 14 پیش بیفتد. روس‌ها پس از آن تلاش خود را دو چندان کردند تا فاصله را کاهش دهند. اگرچه ایلینیخ تواننسته بود یک امتیاز از فاصله دو تیم را کاهش دهد ولی عادل غلامی با دفاع خوب خود برتری 21 بر 16 ایران را رقم زد. بازیکنان کشورمان با سرویس‌های خوب خود سرانجام این ست را 25 بر 18 به سود خود خاتمه دادند.

شروع ست دوم هم با بازی خوب ایران همراه شد. برتری 3 بر یک شاگردان کواچ نشان از تداوم بازی منظم تیم ایران داشت. روس‌ها که سعی می‌کردند در دفاع روی تور به شرایط عادی خود باز گردند به یکباره خود را به امتیاز چهارم رساندند و یک امتیاز پیش افتادند. یک اشتباه از قائمی باعث شد برتری روسیه به عدد دو برسد. قائمی پس از آن جبران کرد و سپس موسوی پوئن سرویس گرفت تا ایران در امتیاز 7 به روسیه برسد. استراحت فنی نخست این ست با برتری 8 بر 7 تیم روسیه به پایان رسید.

روس‌ها با دفاع روی تور خوب خود در ادامه کار 11 بر 9 پیش افتادند پس از آن موزرسکی توانست موسوی را تک دفاع کند تا فاصله دو تیم به 3 امتیاز افزایش یابد. در چنین شرایطی خراب شدن متوالی سرویس‌های تیم ایران هم به روسیه کمک می‌کرد تا فاصله خود را حفظ کند. پوئن سرویس موزرسکی باعث شد این تیم در وقت دوم استراحت فنی برتری 16 بر 12 را به سود خود ثبت کند.

هر چند فیاضی در شروع دوباره بازی یک توپ ساده برگشتی را به راحتی از دست داد ولی در ادامه دفاع خوب غلامی اختلاف دو تیم را به سه امتیاز کاهش داد. روس‌ها برتری 21 بر 16 خود را روی تابلو امتیازات ثبت کردند که کواچ تقاضای تایم اوت کرد و پس از آن دفاع موزرسکی حریف را به امتیاز 22 رساند. این ست با برتری 25 بر 18 تیم روسیه خاتمه یافت.

در ست سوم بازیکنان ایران دقت بیشتری را در تمامی ضربات خود به کار گرفتند. در این ست عبادی‌پور از ابتدا در ترکیب تیم قرار داشت و در خط حمله نسبتا خوب کار کرد. دو تیم تا امتیاز پنجم برابر پیش رفتند تا اینکه روس‌ها یک امتیاز پیش افتادند اما موسوی با ضربه خود تیم ایران را در امتیاز هفتم برابر کرد ولی این روسیه بود که با ضربه ساوین از پشت خط در وقت اول استراحت فنی زودتر به امتیاز هشتم رسید.

تیم ایران که خوب بازی می کرد زودتر از روسیه به امتیاز 10 رسید و یک امتیاز از حریف پیش افتاد و پس از آن تک دفاع غفور تیم کشورمان را به امتیاز یازدهم رساند. روس‌ها خیلی زود این فاصله را جبران کردند و در امتیاز یازدهم با ایران برابر شدند. روسیه با خط دفاعی مستحکم خود وقت دوم استراحت فنی را 16 بر 15 به نام خود ثبت کرد.

روسیه با سرویس‌های خوب و دفاع منسجم خود اختلاف را به دو امتیاز رساند و در این لحظات استفاده نکردن از توپ‌های برگشتی توسط بازیکنان ایران هم به کمک حریف آمده بود. کواچ وقتی برتری 20 بر 18 حریف روی تابلو ثبت شد تقاضای تایم اوت کرد. روس ها با استفاده از یک توپ برگشتی 22 بر 19 پیش افتادند و با دفاع خوب در انتهای زمین خود امتیاز بیست و سوم را هم ثبت کردند تا دومین وقت استراحت هم توسط کواچ گرفته شود. این ست در نهایت با برتری 25 بر 21 روسیه خاتمه یافت.

شروع ست چهارم این مسابقه هم با بازی نزدیک دو تیم همراه شد. هر دو تیم تا امتیاز 6 با هم برابر پیش رفتند اما دفاع خوب روی تور روس‌ها باعث شد تا این تیم 8 بر 6 در وقت اول استراحت فنی به برتری دست یافت. روسیه در بازگشت دو تیم به میدان یک امتیاز دیگر گرفت ولی تیم کشورمان بلافاصله دو امتیاز کسب کرد تا اختلاف را به یک امتیاز کاهش دهد. تلاش تیم ایران برای جلوگیری از فاصله گرفتن روسیه در این امتیازات ستودنی بود. تیم کشورمان سرانجام در امتیاز 15 با حریف برابر شد و پس از آن تیم کشورمان با جسارت یک امتیاز را توسط غفور کسب کرد تا در وقت دوم استراحت فنی 16 بر 15 از روسیه پیشی بگیرد.

پس از آن دو تیم امتیاز به امتیاز پیش رفتند و روی هر توپ سعی کردند بدون اشتباه پیش بروند تا اینکه عادل غلامی در حساس ترین لحظه توپ سرعتی را به بیرون زد تا روسیه 22 بر 21 از ایران پیش بیفتد. کواچ بلافاصله تقاضای تایم اوت کرد تا جلوی روند حریف را بگیرد. پس از آن عبادی‌پور توپ خود را به تور کوبید تا روسیه به امتیاز 23 برسد.

تیم ایران سرویس را برگرداند اما سرمربی روسیه تقاضای تایم اوت کرد ولی در بازگشت به میدان قائمی پوئن سرویس گرفت تا ایران با روسیه در امتیاز 23 برابر شود ایران این فرصت را داشت تا روی توپ برگشتی به امتیاز 24 هم برسد ولی غفور توپ را به خارج از زمین زد تا این روسیه باشد تا امتیاز حساس بیست و چهارم را کسب کند.

اصابت کردن سرویس ایلینیخ به تور ایران را به امتیاز 24 رساند. دو تیم در امتیاز 25 هم برابر شدند و سرویس خوب غفور باعث شد تا ایران زودتر از حریف به امتیاز 26 برسد که البته روسیه کار را برابر کرد. غفور که یک تنه ایران را به پیش می‌برد ایران را به امتیاز 28 رساند. روسیه با یک دفاع خوب 31 بر 30 پیش افتاد و ورق را به سود خود بازگرداند اما دو تیم همچنان برابر پیش رفتند. امتیاز عالی که غفور کسب کرد بار دیگر ایران را در امتیاز 33 بر 32 پیش انداخت. تیم ایران با درخشش غفور این ست را 37 بر 35 برنده شد تا کار دو تیم به ست پنجم کشیده شود.

در ست پنجم تیم ایران عملکرد بسیار مقتدرانه ای داشت و در همان ابتدا با نتیجه 5 بر یک از حریف پرقدرت خود پیش افتاد. این اختلاف امتیاز نوید کسب اولین پیروزی تاریخ والیبال ایران در بازی‌های رسمی مقابل روسیه را می‌داد اما در کمال ناباوری، این روسیه بود که یکی پس از دیگری امتیاز گرفت و در نهایت با نتیجه 15 بر 8 برنده شد. در واقع روس‌ها پس از نتیجه 5 بر یک، 14 امتیاز کسب کردند در حالی که ایران سه امتیاز به دست آورد.

تیم روسیه فردا پنجشنبه برابر برزیل به میدان می‌رود. ایران هم در دومین بازی خود ساعت 20 روز جمعه برابر برزیل قرار می‌گیرد.