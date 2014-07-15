به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علی لاریجانی عصر سه‌شنبه 24 تیر در جمع سفرای کشورهای اسلامی ضمن ابراز تاسف از اینکه در روزهای اخیر شاهد رخدادهای تلخی در جهان اسلام هستیم، به موضوع غزه و فلسطین اشاره کرد و گفت: امروز جهانیان شاهد رفتار خشن و وحشیانه رژیم صهیونیستی نسبت به مردم مظلوم فلسطین هستند که امری بی‌سابقه نیست.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پشت صحنه این حوادث کشورهای بزرگ قرار دارند که با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند، افزود: متاسفانه برخی کشورهای منطقه نیز با سکوت خود به ادامه این رفتار خشن و دور از انسانیت رژیم صهیونیستی کمک می کنند .

وی با اشاره به اینکه رفتارهای تروریستی برخی گروه‌ها نظیر داعش در منطقه این سوءتفاهم را در سردمداران رژیم صهیونیستی پدید آورده که از این فرصت برای رفتار تجاوزکارانه خود استفاده کنند، تصریح کرد: پدیده عجیبی است که گروه‌هایی نظیر داعش نوک پیکان حملات‌شان را متوجه مسلمانان کرده‌اند و نسبت به آمریکا و صهیونیست‌ها هیچ موضعی ندارند.

لاریجانی از مقاومت، شجاعت، رشادت و تیزبینی فلسطینیان تجلیل کرد و گفت: مردم فلسطین توان خوبی برای دفاع از خود دارند و اگر کشورهای اسلامی کمک مختصری به آنها بکنند، مقاومت پیروز خواهد شد و سرنوشت این ملت در دستان خودشان قرار خواهد گرفت.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان تصریح کرد: این میدان، میدان آزمایشی برای کشورهای اسلامی است تا بتوانند میان خود همگرایی به وجود بیاورند،‌ همانطور که رهبر معظم انقلاب در سخنان اخیرشان بر این موضوع تاکید کردند.

وی با بیان اینکه کشورهای مسلمان باید اختلافات ناچیز و کم‌ارزش و جزئی خود را کنار بگذارند و فراموش کنند، گفت:‌ کشورهای اسلامی باید به نگرانی‌هایی که کلیت عالم اسلام را تهدید می‌کند، بپردازند که در رأس آن مسئله فلسطین است.

لاریجانی افزود: این موضوع می‌تواند به اتحاد و همگرایی کشورهای اسلامی منجر شود. امروز مجلس شورای اسلامی و جمهوری اسلامی ایران از موضع مردم فلسطین و همگرایی میان مسلمانان حمایت می‌کند و ما وظیفه خود می‌دانیم که با همه وجود و به هر نحو ممکن در کنار مردم مظلوم فلسطین بمانیم و به آنها کمک کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اقداماتی که بین‌المجالس کشورهای اسلامی آغاز کرده‌اند، گفت: اگر موضوع فلسطین همچنان ادامه یابد، در هفته آینده تروییکای بین‌المجالس در تهران تشکیل می‌شود تا صدای مظلومیت مردم فلسطین در پارلمان‌ها و کشورهای مسلمان طنین‌انداز شود. همچنین در این اجلاس درباره هر نوع کمک انساندوستانه به مردم فلسطین تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی اظهار امیدواری کرد آتش فتنه و جنگ‌طلبی صهیونیست‌ها هر چه زودتر فروکش کند و مقاومت فلسطینیان آنها را یک گام جلوتر ببرد.

لاریجانی همچنین موضع‌گیری‌های رهبران فلسطینی را بجا و سنجیده توصیف کرد و گفت: این موضوع که نباید به جنگ‌افروزان جایزه داد و آنها باید تاوان رفتارهای غیربشردوستانه خود را بپردازند، موضعی صحیح و قابل دفاع است.

رئیس نهاد قانونگذاری در بخش دیگری از سخنانش ضمن انتقاد از رفتارهای خشن و وحشیانه‌ای که توسط گروه تروریستی داعش در عراق و منطقه رخ می‌دهد، گفت: این رفتارها به جایگاه و تلقی دیگران از مسلمانان خدشه وارد کرده است و بدون تردید توطئه‌های بزرگ برای تخریب و نابودی فرهنگ بزرگ و والای اسلام است.

در ابتدای این مراسم رئیس مجلس ضمن تبریک ماه مبارک رمضان و خوشامدگویی به میهمانان گفت: امیدوارم کشورهای اسلامی با کمک یکدیگر در حل مسائل دنیای اسلامی پیش‌قدم شوند.

همچنین سفیر فلسطین در این مراسم در اظهاراتی به تشریح آخرین وضعیت منطقه و مقاومت در باریکه نوار غزه پرداخت.