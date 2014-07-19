5 پیش بینی آی.بی.ام از فناوری پنج سال آینده/ از کلاس درس آنلاین تا گجت پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آی.بی ام یا آبی بزرگ Big Blue یکی از شرکت های مشهور امریکایی است که در حوزه فناوری فعالیت داشته و هر ساله محصولات منحصر به فردی را در این عرصه ارائه می کند. شرکت آی.بی.ام در سال 2013 میلادی، رتبه سوم برترین برنده های فناوری را به خود اختصاص داد. اکنون این شرکت فناورانه 5 پیش بینی درباره 5 سال آینده حوزه فناوری را منتشر کرده است:

*کلاس های درس آنلاین/ مدارس تغییر شکل می دهند



آی.بی.ام پیش بینی می کند که در پنج سال آینده مدارس از شکل امروزی خود فاصله گرفته و آموزش و تعلیم بر محور دانش آموزان به چرخش در می آید. بدین معنا که نقش معلمان بیش از پیش کم رنگ شده و بسیاری از کلاس ها از طریق وب رایانه ها و از راه دور برگزار خواهند شد و دیگر نیازی به حضور دانش آموزان در کلاس های درس نخواهد بود بلکه خواندن حجم عظیمی از درس ها بر عهده دانش آموزان است.

* کاهش متراژ مغازه ها و فروشگاه ها / تمایل به سمت خرید آنلاین

در حال حاضر، بسیاری از فروشگاه ها و مغازه ها دارای متراژهای وسیعی هستند اما این شرکت پیش بینی می کند به دلیل اینکه در سال های آتی تمامی خریدها از طریق آنلاین انجام می شود در نتیجه این موضوع در روند متراژهای مغازه ها نیز تاثیر می گذارد و حتی می توان گفت خریدهای فعلی به فراموشی سپرده می شوند و جای خود را به خریدهای آنلاین می سپارند.

*درمان بیماری های مختلف با کمک سنسور و گجت های پزشکی



در سال های اخیر، سنسورها وارد علم پزشکی شده اند تا به نجات بیماران بشتابند. آی.بی.ام پیش بینی می کند که در چند سال آینده بیش از نیمی از بیماری های لاعلاج یا بیماری هایی که شخص بایستی سال ها با آن زندگی کند از طریق کاشت سنسورها درمان می شوند. آی.بی.ام از این سنسورها با عنوان "نگهبانان بدن" یاد می کند.

*شهرهای سنتی به شهرهای دیجیتال مبدل می شوند

در سال های آتی، تمامی خدمات شهری به سیستم های دیجیتالی تبدیل می شوند تا بیش از پیش راحتی و آسایش را برای شهروندان به ارمغان آورند.

*ورود ابرهای جنجالی به حوزه پزشکی

فناوری ابر، یکی از جنجال های بزرگ فناوری سال های اخیر به شمار می رود. در ابرهای فناوری، ارائه هر گونه خدمات مبتنی بر اینترنت توسط منابع، نرم افزار و پایگاه های اطلاعاتی خواهد بود. این فناوری وارد علم پزشکی شده و آی.بی.ام پیش بینی می کند این فناوری در سال های آتی ارتباط تنگاتنگی با حوزه DNA برقرار خواهد کرد و اطلاعات پزشکی هر شخص از بدو تولد می تواند بر روی این ابر ذخیره شود.