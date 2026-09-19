به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی بعدازظهر شنبه در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری بر پایه آمار دقیق، اظهار کرد: اجرای موفق سرشماری عمومی نفوس و مسکن میتواند زمینه اولویتبندی صحیح مطالبات و برنامههای توسعهای استان را فراهم کند.
استاندار کرمانشاه با بیان اینکه تصمیمگیری علمی و ریلگذاری اصولی برای آینده استان نیازمند برخورداری از اطلاعات دقیق، واقعی و قابل تحلیل است، افزود: اجرای نظام آماری نوین، اقدامی بنیادین و نوآورانه محسوب میشود و هرچه پایههای آماری استان به واقعیت نزدیکتر باشد، سیاستگذاریهای آینده نیز دقیقتر و اثربخشتر خواهد بود.
وی سرشماری نفوس و مسکن را یک ابلاغ رسمی و لازمالاجرا برای همه ارکان مدیریتی استان دانست و گفت: موفقیت این طرح ملی نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای مختلف بهویژه شهرداریها، سازمان مدیریت و برنامهریزی، ادارهکل پست و ادارهکل ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
حبیبی با اشاره به توافقهای صورتگرفته با شهرداریها خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط و محدودیتهای موجود، باید حمایتهای لازم از شهرداریها انجام شود و جلسات هماهنگی نیز به شکل منظم برگزار شود تا مشکلات فنی و زیرساختی پیش از آغاز رسمی سرشماری برطرف شود.
استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به گزارش ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان درباره تکالیف برنامه هفتم، ثبت جهانی «محور ساسانی» را از اولویتهای اصلی این حوزه عنوان کرد و اظهار کرد: با توجه به انجام حدود ۵۰ درصد مطالعات و اقدامات اولیه، این پرونده باید با دقت و استدلال کافی تکمیل شود تا بتواند نظر مساعد وزارتخانه و داوران بینالمللی را جلب کند.
وی افزود: هر کشور در هر سال تنها یک سهمیه برای ثبت جهانی در یونسکو دارد و از این رو پرونده محور ساسانی باید به اندازهای کامل و بینقص تهیه شود که از این فرصت به بهترین شکل استفاده شود.
حبیبی ثبت جهانی محور ساسانی را دارای آثار مهمی برای اقتصاد گردشگری و معرفی جایگاه تمدنی کرمانشاه دانست و گفت: معاونت عمرانی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و دستگاههای فرهنگی باید در کنار ادارهکل میراث فرهنگی قرار گیرند تا اعتبارات مورد نیاز تأمین و موانع موجود برای پیشبرد این پرونده برطرف شود.
استاندار کرمانشاه همچنین با انتقاد از طولانی شدن روند احداث موزه میراث فرهنگی استان گفت: با توجه به پیشینه تاریخی و تعداد قابل توجه آثار باستانی ثبتشده در کرمانشاه، ادامه بلاتکلیفی این پروژه شایسته استان نیست و با توجه به وضعیت مناسب سازه فیزیکی، باید با تأمین منابع و پیگیری جدی متولیان، موزه هرچه سریعتر تکمیل و بهرهبرداری شود.
وی درباره ظرفیتهای اقتصادی حوزه صنایعدستی و فرش دستباف نیز تصریح کرد: صادرات این بخش باید بر اساس هدفگذاری ۴۰ میلیون یورویی برنامه هفتم پیشرفت دنبال شود و حمایت از هنرمندان و تولیدکنندگان برای حفظ و توسعه بازارهای فرامرزی استان در دستور کار قرار گیرد.
حبیبی گردشگری سلامت را یکی دیگر از ظرفیتهای مهم کرمانشاه دانست و گفت: وجود پزشکان متخصص و مجرب و بیمارستانهای پیشرفته در کنار موقعیت مرزی و قرابت جغرافیایی با کشورهای همسایه، ظرفیت مناسبی برای توسعه گردشگری سلامت ایجاد کرده است.
وی فقدان دفاتر خدمات مسافرتی و آژانسهای گردشگری توانمند و تخصصی را یکی از حلقههای مفقوده این حوزه عنوان کرد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و ادارهکل میراث فرهنگی باید با ساماندهی فرآیند ورود گردشگران سلامت از مبدأ تا مقصد، زمینه رونق اشتغال و ایجاد گردش مالی پایدار در بخش درمان و گردشگری را فراهم کنند.
استاندار کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت انرژیهای تجدیدپذیر اظهار کرد: برای رفع ناترازی برق باید اجرای طرحهای مربوط به انرژی خورشیدی با سرعت بیشتری دنبال شود و استان نباید به پیشی گرفتن از شاخصهای تعیینشده اکتفا کند.
حبیبی افزود: شناسایی اراضی مستعد برای احداث نیروگاههای خورشیدی بهخوبی پیش رفته و اکنون باید تمرکز اصلی بر جذب سرمایهگذاران توانمند، ورود مؤثر بخش خصوصی و تسریع در اجرای پروژههای بزرگمقیاس نیروگاههای خورشیدی باشد.
وی تأکید کرد: از سال آینده فعالیت ادارات و دستگاههای دولتی در سطح استان بدون نصب و بهرهگیری از پنلهای خورشیدی پذیرفته نخواهد بود و همه دستگاهها باید با برنامهریزی قبلی، ساختمانهای اداری خود را به سامانههای برق خورشیدی مجهز کنند.
استاندار کرمانشاه در ادامه با تأکید بر ضرورت تأمین آمبولانسهای مورد نیاز مراکز درمانی گفت: مسائل مربوط به سلامت شهروندان قابل چشمپوشی نیست و سازمان مدیریت و برنامهریزی و دانشگاه علوم پزشکی باید با فعالسازی ردیفهای اعتباری مشخص، نیاز شبکه بهداشت و درمان استان به آمبولانسهای جدید را برطرف کنند.
وی همچنین به تصویب پروژه «پردیس مفاخر کرمانشاه» در سطح ملی اشاره کرد و افزود: راهاندازی این پردیس فرهنگی از ایدههای محوری رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در سفر به استان بوده و زمین مورد نیاز آن نیز از سوی شهرداری کرمانشاه اختصاص یافته است؛ بنابراین دستگاههای مسئول باید اجرای این مصوبه را با جدیت دنبال کنند.
حبیبی با اشاره به گذشت بیش از دو سال از آغاز به کار دولت گفت: سازمان مدیریت و برنامهریزی استان موظف است با تجمیع اطلاعات دستگاههای اجرایی، گزارش جامع و مستندی از دستاوردها، خدمات نظام و میزان تحقق احکام برنامه هفتم تهیه و آن را به دولت، سازمان برنامه و بودجه کشور و نهادهای نظارتی ارائه کند.
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