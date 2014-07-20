به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، در حاشیه این فرش پرچم کشورهای میزبان جام جهانی و نماد (لوگو) رسمی بازی‌های جام های جهانی را می‌توان مشاهده کرد. این اثر که بافت آن دو سال زمان برده توسط استاد مظفری بافته شده است و طراحی آن را سمیه فتح‌الله تبار انجام داده است. تعداد رج‌های این اثر 65 و حدود سه میلیون و 300 گره دارد.

پوستر فرش جام جهانی به نمایندگی از آثار فرهنگی ایران در جام جهانی برزیل به نمایش درآمده است و در حال حاضر دومین اثری است که برای ارسال به موزه فیفا انتخاب شده است.

از نکات جالب می‌توان به دو قلو بودن این فرش اشاره کرد به طوری که پس از مشخص شدن قهرمان جام جهانی 2014 برزیل پرچم کشور آلمان هم به دیگر اثر همتایش اضافه شده است. سرمایه گذاری و ایده این اثر را همایون همتی و شرکت گنجینه هنرمندان قالی خوبان برعهده داشته‌اند.