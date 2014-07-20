  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۹ تیر ۱۳۹۳، ۲۳:۱۴

رقابتهای قهرمانی نوجوانان جهان - اسلواکی؛

آزادكاران ایران با دو طلا و پنج برنز نايب قهرمان جهان شدند

آزادكاران ایران با دو طلا و پنج برنز نايب قهرمان جهان شدند

تیم ایران به عنوان نایب قهرمانی رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان در اسلواکی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان که طی روزهای 28 و 29 تیرماه در شهر هومنه اسلواکی برگزار شد، تیم ایران با دو مدال طلای علیرضا گودرزی و عرفان آئینی در اوزان 42 و 46 کیلوگرم و پنج مدال برنز نادر نصری، کاوه رحت آبادی، مجتبی عموزاد، امیر اکبرزاده و نعیم حسن زاده در اوزان 50، 54، 58، 63 و 100 کیلوگرم و کسب 68 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

بنا بر اين گزارش در این رقابتها تیم روسیه با 78 امتیاز اول شد و تیم آمریکا نیز با 50 امتیاز سوم شدند. تیمهای گرجستان، آذربایجان و هند نیز به ترتیب با 49، 47 و 37 امتیاز چهارم تا ششم شدند.

کد مطلب 2334981

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها