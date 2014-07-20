آزادكاران ایران با دو طلا و پنج برنز نايب قهرمان جهان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان جهان که طی روزهای 28 و 29 تیرماه در شهر هومنه اسلواکی برگزار شد، تیم ایران با دو مدال طلای علیرضا گودرزی و عرفان آئینی در اوزان 42 و 46 کیلوگرم و پنج مدال برنز نادر نصری، کاوه رحت آبادی، مجتبی عموزاد، امیر اکبرزاده و نعیم حسن زاده در اوزان 50، 54، 58، 63 و 100 کیلوگرم و کسب 68 امتیاز عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد.

بنا بر اين گزارش در این رقابتها تیم روسیه با 78 امتیاز اول شد و تیم آمریکا نیز با 50 امتیاز سوم شدند. تیمهای گرجستان، آذربایجان و هند نیز به ترتیب با 49، 47 و 37 امتیاز چهارم تا ششم شدند.