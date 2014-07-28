تيم پنج نفره كشتي آزاد فردا اعزام مي شود/ برنامه كامل مسابقات

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان روزهای 11 و 12 مرداد ماه در شهر دبروا برگزار خواهد شد كه نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر معرفي شدند:

65 کیلوگرم: میثم نصیری و سید احمد محمدی

74 کیلوگرم: رضا افضلی

86 کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی و محمدحسین محمدیان

بر اين اساس برنامه رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان نيز به شرح زیر است:

جمعه 10 مردادماه:

ساعت 18:30 تا 19: وزن کشی اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم

شنبه 11 مردادماه:

ساعت 10 تا 14: رقابت های مقدماتی اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم

ساعت 15:30 تا 16: وزن کشی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم

ساعت 16:30 تا 19: مسابقات گروه شانس مجدد اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم

ساعت 19:45 تا 22: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم

یکشنبه 12 مردادماه:

ساعت 10 تا 14: رقابت های مقدماتی و شانس مجدد: اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم

ساعت 16 تا 20: رقابت های رده بندی و فینال اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم

اختلاف ساعت ایران با لهستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت 10 به وقت لهستان 12:30 به وقت ایران است.