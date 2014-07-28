  1. ورزش
۶ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۳۷

رقابتهای جام زیلکوفسکی - لهستان؛

تيم پنج نفره كشتي آزاد فردا اعزام مي شود/ برنامه كامل مسابقات

تیم منتخب کشتی آزاد كشورمان برای حضور در رقابتهای بین المللی جام زیلکوفسکی لهستان بامداد فردا راهی این کشور می شود.

به گزارش خبرگزاري مهر، رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان روزهای 11 و 12 مرداد ماه در شهر دبروا برگزار خواهد شد كه نفرات اعزامی به این رقابتها به شرح زیر معرفي شدند:

65 کیلوگرم: میثم نصیری و سید احمد محمدی
74 کیلوگرم: رضا افضلی
86 کیلوگرم: محمد جواد ابراهیمی و محمدحسین محمدیان

بر اين اساس برنامه رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام زیلکوفسکی لهستان نيز به شرح زیر است:

جمعه 10 مردادماه:
ساعت 18:30 تا 19: وزن کشی اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم

شنبه 11 مردادماه:
ساعت 10 تا 14: رقابت های مقدماتی اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم
ساعت 15:30 تا 16: وزن کشی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم
ساعت 16:30 تا 19: مسابقات گروه شانس مجدد اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم
ساعت 19:45 تا 22: مسابقات رده بندی و فینال اوزان 57، 65، 74 و 97 کیلوگرم

یکشنبه 12 مردادماه:
ساعت 10 تا 14: رقابت های مقدماتی و شانس مجدد: اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم
ساعت 16 تا 20: رقابت های رده بندی و فینال اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم

اختلاف ساعت ایران با لهستان دو ساعت و نیم است به طوری که ساعت 10 به وقت لهستان 12:30 به وقت ایران است.

کد خبر 2339853

