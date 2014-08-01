ادامه سرقت های سریالی در بهشت سارقان پایتخت/پلیس فکری به حال سارقان شیشه ای کند

به گزارش خبرنگار مهر، برای نخستین بار نام محدوده مرکزی پایتخت پس از چندین سرقت سریالی در آبان ماه سال 91 از سوی اهالی به بهشت سارقان تغییر نام داد. منطقه ای که چندین پسر جوان معتاد بدون دغدغه دستگیری این محله را به پاتوقی امن برای سرقت های سریالی خود تبدیل کرده اند.

محدوده مرکزی تهران شامل چهارراه کالج،چهار راه ولیعصر، خیابان ویلا و محدوده های شمالی میدان ولیعصر است. مناطقی که به دلیل بافت اداری و تردد روزانه صدهها هزار شهروند در کانون توجه سارقان قرار گرفته و این افراد با گشت زنی و شناسایی سوژه ها اقدام به زورگیری،سرقت لوازم داخل خودرو و موبایل قاپی می کنند.

سارقان محدوده بهشت سارقان پایتخت در آخرین اقدام خود اقدام به سرقت لوازم داخل خودرو و لپ تاب یکی از شهروندان در این محدوده کردند.

علی مالک خودرو 206 درباره سرقت از خودرو اش گفت: عصر دیروز در خانه مشغول استراحت بودم که ناگهان متوجه صدای دزدگیر خودروام شدم در کمتر از یک دقیقه خود را به ماشین رساندک که متوجه شدم سارقان با کشیدن کلاف در و شکستن شیشه لوازم داخل آن از جمله لپ تاپم را سرقت کردند. شاید دزددان در کمتر از دو دقیقه موفق شدند این سرقت را انجام دهند.

وقتی با پلیس تماس گرفتم مامور کلانتری در محل حاضر و یک برگه صورتجلسه تحویلم داد.

تداوم سرقت ها از ماه رمضان تا عید فطر

در هفته گذشته چندین سرقت دیگر نیز در این محدوده رخ داده و موجب نگرانی اهالی شده است. یکی از مالباختگان که کیفش توسط اهالی در گوشه ای از چهارراه کالج پیدا شده بود به مهر گفت: برای استراحت به کافه ای در حوالی چهارراه کالج رفتم و پس از دقایقی حضور آنجا را ترک کردم. وقتی به خودم آمدم متوجه شد کیفم که حاوی مدارک مهمی بود همراهم نیست. تا اینکه روز بعد فردی در تماس با من اعلام کرد برخی مدارکم را در یکی از خیابان های خلوت منطقه پیدا کرده است.

چرا ماموران به پاتوق سارقان نمی روند

عبداللهی یکی از ساکنان محدوده که بارها شاهد سرقت از سوی زورگیران و سارقان در این محدوده بوده است، به مهر می گوید: سارقان این محدوده تعدادی جوان شیشه ای هستند که امنیت را از محله ما سلب کرده اند. نمی دانم چرا پلیس با این افراد برخورد نمی کند و نمی تواند این افراد را دستگیر کند.

سارقان این محدوده همگی عصرها در پارک فردوسی تجمع کرده و پس از مصرف مواد اماوال سرقتی را بین خود تقسیم می کنند. فکر می کنم دستگیری 4 سارق شیشه ای برای پلیس زحمتی نداشته باشد.

قانع یکی از اهالی محدوده بهشت سارقان پایتخت به مهر گفت: نمی دانم دستگیری چند سارق چقدر برای پلیس تهران زحمت دارد. امیدواریم پلیس با استفاده از نیروی بیشتر و عملیاتی این محدوده را از وجود چند سارق شیشه ای پاکسازی کند. هیچکدام از مردم محل احساس امنیت ندارند و هر روز وقتی قصد تردد در خیابان های محل را داریم ترس زورگیری یا کیف و موبایل قاپی نیز در وجودمان است.

پیش از این نیز خبرگزاری مهر، در گزارشهایی اقدام به انعکاس گلایه و نگرانی های اهالی درباره سرقتهای شبانه در این منطقه کرده بود که تا کنون در جهت رفع آن اقدامی صورت نگرفته است. شاید آمار سرقتها در این منطقه پایین باشد اما شلوغی و تردد زیاد در این منطقه باعث شده مشاهده سرقتهای سریالی باعث ایجاد جو ناامنی در منطقه شود.