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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۰۸

علی‌آبادی: مردم در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مشارکت کنند

علی‌آبادی: مردم در توسعه نیروگاه‌های خورشیدی مشارکت کنند

اسفراین- وزیر نیرو گفت: دولت به‌صورت شبانه‌روزی از سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید حمایت می‌کند تا اقتصاد خراسان شمالی جذاب‌تر شده و زمینه برای حضور بیشتر مردم در این حوزه فراهم شود.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی‌آبادی پیش از ظهر پنج‌شنبه در آیین افتتاح نیروگاه خورشیدی ۷۲ مگاواتی قاسم‌خان اسفراین اظهار داشت: مردم باید برای ورود به این عرصه آماده باشند و از ظرفیت سرمایه‌های خود برای مشارکت در پروژه‌های تولید انرژی، به‌ویژه نیروگاه‌های خورشیدی، استفاده کنند.

وی افزود: دولت به‌صورت شبانه‌روزی از سرمایه‌گذاری و ایجاد ظرفیت‌های جدید حمایت می‌کند تا اقتصاد استان به اندازه‌ای جذاب شود که نقش دولت در این حوزه کاهش یافته و زمینه برای حضور بیشتر مردم فراهم شود.

وزیر نیرو تأمین برق را یکی از اولویت‌های اصلی خراسان شمالی دانست و گفت: تلاش می‌کنیم برق مورد نیاز استان تأمین شود و در زمینه تأمین تجهیزات نیز به استان کمک خواهیم کرد.

علی‌آبادی با اشاره به تأمین مالی پروژه نیروگاه خورشیدی قاسم‌خان اظهار کرد: صندوق توسعه ملی در تأمین مالی این پروژه مشارکت داشته و بخشی از منابع آن را تأمین کرده است.

وی همچنین بر ضرورت بهره‌مندی مردم استان از ظرفیت‌های ایجادشده تأکید کرد و گفت: تلاش می‌کنیم امتیاز و منافع این پروژه‌ها به‌گونه‌ای باشد که مردم منطقه بتوانند از آنها برخوردار شوند.

وزیر نیرو ادامه داد: حتی می‌توان زمینه تشکیل یک شرکت مردمی را فراهم کرد تا مردم با هر میزان سرمایه‌ای که دارند در پروژه‌های نیروگاه خورشیدی مشارکت کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره وضعیت مصرف انرژی در فصل پیش‌رو گفت: افزایش حدود یک‌ونیم درجه‌ای دما به این معناست که ممکن است در برخی مناطق با افزایش مصرف انرژی و محدودیت‌هایی در منابع گاز مواجه شویم.

علی‌آبادی خاطرنشان کرد: مخازن گاز برای مدت مشخصی از سال پیش‌بینی شده‌اند و توصیه ما به همه مردم این است که سوخت و انرژی مورد نیاز خود را به‌درستی مدیریت و در مصرف صرفه‌جویی کنند.

وی در پایان تأکید کرد: شرایط موجود مشکل بزرگی نیست که موجب نگرانی شود و با مدیریت مصرف و همراهی مردم می‌توان از این دوره نیز به‌خوبی عبور کرد.

کد مطلب 6929374

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    نظرات

    • امیر کاظمی IR ۱۱:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      1 5
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      مگر مردم در ساخت نیروگاه مشارکت داشتند؟ دولت هزینه کرد وهزینه های آن را بدوش می کشد ما می گوئیم آن هزینه ای که برای نیروگاه می کنید که به هنگام جنگ تهدید است منبعد روی توربین بادی وپنل خورشیدی خانگی کنید چین در این زمینه پیشتاز است کمک بگیرید و از محل مطالبات یا با نفت تهاتر کنید اینکار خیریه نیست تا عده‌ای جمع شوند وکمک کنند یک تصمیم وکار عظیم است
    • IR ۱۳:۳۰ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      2 3
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      برای توسعه نیروگاه خورشیدی باید نرخ برق آزاد و شناور گردد در آن صورت رشد نیروگاه خورشیدی شتاب میگیرد
    • Salehi IR ۰۷:۴۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۶
      1 0
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      باید از انحصار خارج شود و مردم خودشان زیر نظر ادار ه برق اقدام کنند چه شکلی داره بومی سازه بشه نرخی که پیمانکار میده خیلی بالاس
    • علی IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۸
      0 0
      پاسخ
      نیروگاه خورشیدی صرفه اقتصادی ندارد

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