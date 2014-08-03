رشته پزشکی شیراز را انتخاب می کنم/ داوطلبان کنکور برنامه مشخص داشته باشند

سیده زهرا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به کسب رتبه سوم کنکور سراسری اظهار داشت: بعد از کنکور درصد تستهای صحیح را حساب نکردم اما می دانستم رتبه ام تک رقمی می شود.

منتخب سوم رشته تجربی کنکور سراسری که فارغ التحصیل با معدل 20 از مدرسه فرزانگاه ناحیه یک شیراز است افزود: برای رسیدن به این رتبه از تفریحاتم گذشتم و استراحت را تا حد زیادی برای خودم ممنوع کردم.

وی افزود: امروزحس خوبی دارم که توانستم زحمت های پدر و مادرم را جبران کنم.

موسوی گفت: علاوه بر کلاس های تقویتی فقط برای چندین درسی که مشکل داشتم کلاس می رفتم اما چون هدفم از ابتدا مشخص بود توانستم در کنکور موفق شوم و رتبه خوبی را کسب کنم.

دارنده رتبه سوم گروه آزمايشي علوم تجربي آزمون سراسري سال 93 تصریح کرد: به تمام هم دوره ای ها و کسانی که قصد ورود به دانشگاه را دارند توصیه می کنم برنامه مشخص داشته باشند و با برنامه ریزی صحیح هدف خود را دنبال کنند.

وی در پایان گفت: اگر چه هنوز به طور 100 در صد تصمیم نگرفته ام که در چه دانشگاهی ادامه تحصیل دهم اما به احتمال 80 درصد در شهر خودم و در رشته پزشکی دانشگاه شیراز درس می خوانم.

به گزارش مهر، امسال در استان فارس فقط زهرا موسوی موفق شد رتبه اول تا سوم کنکور را کسب کند و در سایر گروه های دیگر نام داوطلبی از استان فارس به چشم نمی خورد.