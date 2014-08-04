ناهماهنگی مدیریت حوزه آبی در اردبیل مشهود است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه آبی مناطق روستایی و شهری با حضور اعضاء شوراهای استان تصریح کرد: در هیچ استانی به اندازه استان اردبیل ناهماهنگی در برنامه ها مشاهده نمی شود.

وی از بی توجهی برخی فرمانداران به پروژه های آبی ابراز گلایه کرد و افزود: وزارت نیرو در صورتی اعتبار اختصاص می دهد که بتوانیم اعتباری از سوی مدیران جذب کنیم.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان خواستار استفاده شوراها از اعتبارات توزیعی نمایندگان شد و تاکید کرد: اعتبارات استانی محدود بوده و یکی از موانع اصلی تاخیر در اجرای پروژه ها است.

وی با اشاره به انتقادات صورت گرفته در زمینه کیفیت آب شرب استان اردبیل، از بهبود کیفی‌آب اردبیل خبر داد و افزود: مشکل شیمیایی و فیزیکی مطلقا در آب شرب سطح استان نداریم.

حسن زاده از اختصاص اعتبار برای بهسازی شبکه آبی هیر از توابع شهرستان اردبیل خبر داد و اضافه کرد: به صراحت می گویم مشکلی در بهداشت آب شرب نداریم.

اعلام عدم مشکل در آب شرب اردبیل در حالی بیان می شود که اخیرا استاندار اردبیل در دیدار با منتخبان جامعه پزشکی استان اردبیل بر عدم کیفین آب شرب این استان بویژه اردبیل تاکید کرده بود.