  1. استانها
  2. اردبیل
۱۳ مرداد ۱۳۹۳، ۲۰:۵۷

حسن زاده:

ناهماهنگی مدیریت حوزه آبی در اردبیل مشهود است

ناهماهنگی مدیریت حوزه آبی در اردبیل مشهود است

اردبیل – خبرگزاری مهر: مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان اردبیل یکی از عمده ترین مشکلات حوزه آبی استان را ناهماهنگی دستگاه ها در بحث مدیریت آبی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین حسن زاده عصر دوشنبه در جلسه بررسی مشکلات حوزه آبی مناطق روستایی و شهری با حضور اعضاء شوراهای استان تصریح کرد: در هیچ استانی به اندازه استان اردبیل ناهماهنگی در برنامه ها مشاهده نمی شود.

وی از بی توجهی برخی فرمانداران به پروژه های آبی ابراز گلایه کرد و افزود: وزارت نیرو در صورتی اعتبار اختصاص می دهد که بتوانیم اعتباری از سوی مدیران جذب کنیم.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری استان خواستار استفاده شوراها از اعتبارات توزیعی نمایندگان شد و تاکید کرد: اعتبارات استانی محدود بوده و یکی از موانع اصلی تاخیر در اجرای پروژه ها است.

وی با اشاره به انتقادات صورت گرفته در زمینه کیفیت آب شرب استان اردبیل، از بهبود کیفی‌آب اردبیل خبر داد و افزود: مشکل شیمیایی و فیزیکی مطلقا در آب شرب سطح استان نداریم.

حسن زاده از اختصاص اعتبار برای بهسازی شبکه آبی هیر از توابع شهرستان اردبیل خبر داد و اضافه کرد: به صراحت می گویم مشکلی در بهداشت آب شرب نداریم.

اعلام عدم مشکل در آب شرب اردبیل در حالی بیان می شود که اخیرا استاندار اردبیل در دیدار با منتخبان جامعه پزشکی استان اردبیل بر عدم کیفین آب شرب این استان بویژه اردبیل تاکید کرده بود.

کد مطلب 2343333

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها