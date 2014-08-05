اسپانیا به قطار تحریم اسرائیل و توقف فروش سلاح به تل آویو پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، دولت اسپانیا از تصمیم خود برای تحریم رژیم صهیونیستی و توقف فروش سلاح و ابزارآلات مدرن به این رژیم خبر داد. این اقدام در واکنش به جنایات صهیونیست ها در نوارغزه صورت می گیرد.

این تصمیم ساعاتی پس از اعلام بازنگری انگلیس در فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم اسرائیل اتخاذ شد. بنا بر اعلام تحلیلگران، این تصمیمات بیش از هر چیز سیاسی است و با توجه به قربانی شدن هزاران فلسطینی در جنگ غزه اتخاذ شده است.

ارزش فروش سلاح از اسپانیا به رژیم صهیونیستی در سال گذشته میلادی بالغ بر 5 میلیون یورو بوده است.