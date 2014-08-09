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۱۸ مرداد ۱۳۹۳، ۱۵:۵۴

کوکنار:

راه اندازی ترن ست اراک- تهران در دستور کار راه آهن اراک قرار دارد

راه اندازی ترن ست اراک- تهران در دستور کار راه آهن اراک قرار دارد

اراک- خبرگزاری مهر: مديركل راه آهن اراك با اشاره به مزیتهای حمل و نقل ریلی نسبت به جاده ای گفت: راه اندازی مجدد ترن ست اراک- تهران در دستور کار راه آهن اراک قرار دارد.

جلال الدين كوكنار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم استقبال مردم از راه اندازی خط ترن ست اراک – تهران در دور اول و دوم افزود: هردوبار به علت زمان بر بودن سفر مردم از مسیر تهران به اراک استقبال نکردند.

وی با بیان اینکه در این طرح قرار است زمان سفر کاهش و به دو ساعت و 45 دقیقه برسد اظهارداشت: در این مسیر مقرر شده است با مشارکت بخش خصوصی انجام شود که 70 درصد درآمد سهم راه آهن و مابقی سهم بخش خصوصی شود.

کوکنار در بخش دیگری از سخنان خود از نصب پل زير گذر در بلاك سمنگان-شازند خبر داد و گفت: به دليل تقاضاي اهالي روستاي رباط و به منظور افزايش سير قطار ها و ايمني تردد اهالي اقدام به احداث زير گذر در اين روستا كرديم كه در بلاك سمنگان به شازند واقع شده است.

وي افزود: اين پل زير گذر با 17 باكس 3 متر مربعي در مدت 12 ساعت احداث شده و موجبات رضايت اهالي را نيز فراهم كرده است.

كوكنار گفت: اين پل ضمن افزايش ايمني در سير قطار ها دسترسي اهالي روستا به اراضي كشاورزي را آسان مي كند و امیدواریم که با احداث آنها مشکلات اهالي در گذر از تقاطع های جاده و راه آهن کاهش یابد.
 

کد مطلب 2346025

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