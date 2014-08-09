به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات چهار وزن نخست کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان از ظهر امروز شنبه در شهر زاگرب کرواسی آغاز شده است که نتایج کشتی گیران کشورمان به شرح زیر است:



در وزن 50 کیلوگرم صابر خانجانی در دور نخست با نتیجه 14 – 6 میخیتار گریگوریان از ارمنستان را شکست داد وی در در دوم نیز با ضربه فنی (8 – صفر) از سد عارف حسین اف از آذربایجان گذشت. خانجانی در دور سوم با نتیجه 13- صفر مغلوب محمود جان شاوکاتوف از ازبکستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر ازبک در دیدار فینال خانجانی به گروه شانس مجدد راه یافت. در این وزن محمود جان شاوکاتوف از ازبکستان و حسین نجم الدین اف از روسیه فینالیست شدند.

در وزن 60 کیلوگرم ایمان صادقی در دور اول با نتیجه 10 بر صفر از سد لیم مون هیوک از کره جنوبی گذشت وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر از چین را شکست داد وی در دور سوم با نتیجه 9 – صفر از سد ایوان بیلیچوک از اوکراین گذشت. صادقی در مرحله نیمه نهایی مقابل حاجی مراد رشید اف از روسیه با نتیجه 7 بر 3 به برتری دست یافت و به دیدار پایانی راه یافت حریف وی در این دیدار جوزف مک کینا از آمریکا است.

در وزن 74 کیلوگرم رضا مظفری پس از استراحت در دور اول در دور دوم با نتیجه 10 بر صفر لی زوشن از چین را شکست داد وی در دور سوم نیز در یک مبارزه زیبا و دیدنی با نتیجه 12- بر 2 از سد عمرشکیب نجم الدین اف از روسیه گذشت. حریف وی در دور چهارم هنری سیلینیوس از فنلاند را 11- صفر شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این مرحله با نتیجه 7- 8 مغلوب محمد حاجی موخوتوف از آذربایجان شد و به دیدار رده بندی راه یافت. در این وزن محمد حاجی موخوتوف از آذربایجان و زلیم حاجی اف از فرانسه فینالیست شدند.

در وزن 96 کیلوگرم پدرام جمشیدی در دور نخست با نتیجه 10 – یک نودار کورتانیدزه از گرجستان را مغلوب کرد وی در دور دوم نیز با نتیجه 10 بر صفر مارتین تومین از مجارستان را شکست داد وی در دور سوم ویکتور کازیشویلی از ارمنستان را شکست داد. جمشیدی در مرحله نیمه نهایی با نتیجه 11 – صفر مغلوب گرگلی گوگایف از روسیه شد و راهی دیدار رده بندی شد.

