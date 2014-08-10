به گزارش خبرنگار مهر، بازارهای پایتخت مملو است از تبلتهای ارزان قیمت که برای اقشار مختلف جامعه قابل استفاده است؛ در این بازار بالغ بر 80 مدل تبلت با برندها و ویژگیهای مختلف با وجود دارد تا تمامی خریداران دست پر از این بازار بیرون روند.

گشتی در بازار کامپیوتر پایتخت از وجود تبلتهای ارزان قیمت با حداقل قیمت 165 هزار تومان تا 600 هزار تومان حکایت دارد.

ارزان ترین تبلت طبق اعلام فروشندگان

ارزان ترین تبلتهای بازار اغلب از برندهای چینی و ناآشنا هستند که از لحاظ شکل و ظاهر تفاوتی با برندهای معتبر ندارند اما از نظر کارکرد و ویژگی های سخت افزاری و نرم افزاری به نظر می رسد تفاوتهای بسیاری با برندهای مطرح و نام آشنای بازار دارند؛ با این حال فروشندگان بازار معتقدند که این تبلتها با توجه به هزینه ای که برایشان پرداخت می شود کاربرد داشته و نیاز بسیاری از خریداران را به ویژه کودکان برطرف می کند.

در این بازار ارزان ترین تبلت طبق اعلام فعالان بازار، مربوط به برند اسمارت تاچ لایف است که 165 هزار تومان قیمت داده می شود. این تبلت در مدل TD7017508 دارای صفحه نمایش 7 اینچی است و از پردازنده 1.2 گیگاهرتز پشتیبانی می کند و 8 گیگابایت حافظه داخلی دارد. این تبلت مجهز به سیستم عامل اندروید 4.2 و دوربین VGA است و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای و USB دارد.

7 اینچی های 300 هزار تومانی

در بازار تبلت در رنج قیمت 250 تا 400 هزار تومان نیز مدلهای مختلفی دیده می شود. در میان این مدلها، تبلت مارشال ME703 پرفروش است. این مدل 7 اینچی دارای پردازنده Telechips TCC8923 Cortex-A5 CPU و در ابعاد 191 × 116 × 9.8 میلی متر و وزن 320 گرم است که از حافظه داخلی 16 گیگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه بهره می برد.

صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD در اندازه 7 اینچ و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - USB از دیگر امکانات این تبلت ارزان قیمت است. تبلت مارشال دارای دوربین 2 مگاپیکسل و وب کم 0.3 مگاپیکسل و سیستم عامل آن اندروید 4 است و 299 هزار تومان قیمت دارد.

مدل لنوو IDEAPAD A1000 نیز از جمله پرفروش های ارزان قیمت است که به دلیل انکه برند آشناتری نسبت به مدلهای دیگر به حساب می آید با استقبال خوبی روبرو است.

این مدل 7 اینچی در ابعاد 199 × 121 × 10.7 میلی متر و وزن 340 گرم عرضه شده که از پردازنده MediaTek Dual-Core Cortex-A9 و حافظه داخلی 8 گیگابایت با قابلیت نصب کارت حافظه بهره می برد.

صفحه نمایش لمسی از نوع TFT LCD در اندازه 7 اینچ با تراکم پیکسلی 170ppi پیکسل بر اینچ و قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای، بلوتوث - GPS - USB از دیگر امکانات این تبلت است.

این مدل دارای دوربین وب کم 0.3 مگاپیکسل و اندروید 4.1 با کارکرد باتری 7 ساعت است که 360 هزار تومان قیمت داده می شود.

مموپد و فون پد ایسوس در جمع پرفروش ها

در جمع پرفروش های ارزان قیمت کمپانی ایسوس نیز مدلهای متنوعی دارد. مدل Memo Pad ME173X HD این کمپانی در ابعاد 10.8 × 120.6 × 196.8 میلی متر با وزن 302 گرم دارای پردازنده - Mediatek MT8125 Quad-Core Cortex-A7 است که با دو نوع حافظه داخلی 16 و 8 گیگابایت با قابلیت نصب کارت حافظه عرضه شده است.

مدل 8 گیگابایتی آن 453 هزار تومان و مدل 16 گیگابایتی آن 500 هزار تومان قیمت داده می شود.

این مدل از صفحه نمایش لمسی از نوع LED-backlit IPS LCD در اندازه 7 اینچ و تراکم پیکسلی 216ppi پیکسل بر اینچ بهره می برد و دارای امکانات ارتباطی همچون قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - بلوتوث - GPS و دوربین 5 مگاپیکسل و وب کم 1.2 مگاپیکسل، اندروید 4.2 و کارکرد باتری 10 ساعت کاربری ترکیبی و مداوم است.

از دیگر مدلهای پرفروش این کمپانی می توان به فون پد 7 اشاره کرد که دارای ابعاد 10.5 × 196.8 × 120 میلی متر با وزن 328 گرم و پردازنده Intel Atom Z2560 Dual-Core است.

این مدل دارای حافظه داخلی 8 گیگابایت و قابلیت نصب کارت حافظه، صفحه نمایش لمسی از نوع LED-backlit IPS LCD در اندازه 7 اینچ و و قابلیت نصب سیم کارت به همراه قابلیت مکالمه 3G و GPRS با قابلیت اتصال به اینترنت از طریق وای فای - بلوتوث - GPS - USB است.

دوربین 5 مگاپیکسل و وب کم 1.2 مگاپیکسل و اندروید 4.2 با کارکرد باتری تا حداکثر 10 ساعت کاربری ترکیبی از دیگر ویژگیهای این مدل است که 440 هزار تومان قیمت داده می شود.

تب های ارزان قیمت پرفروش

به گزارش مهر، در جمع پرفروش ترین تبلتهای ارزان قیمت، تب A1 کمپانی ایسر و تب 3 گلکسی سامسونگ نیز دیده می شود.

مدل ایسر iconia tab a1-713 دارای پردازنده 1.3 گیگاهرتز، 7 اینچی و با دارای حافظه داخلی 16 گیگابایتی است که از سیستم عامل اندروید پشتیبانی می کند و 490 هزار تومان قیمت دارد.

گلکسی تب 3 سامسونگ نیز با 8 گیگابایت حافظه و پردازنده 1.2 گیگاهرتزی، 7 اینچی است و 530 هزار تومان قیمت داده می شود.