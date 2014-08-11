توضیح سخنگوی پرسپولیس درباره جلسه سیاسی و رحیمی با خادم

مهدی خواجه وند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه مسئولان باشگاه پرسپولیس با امیر رضا خادم با بیان مطلب فوق اظهار کرد: این جلسه با حضور حمیدرضا سیاسی و علیرضا رحیمی در وزارت ورزش برگزار شد. در این جلسه بعد از گفتگوی طرفین مشخص شد که خیلی از مصاحبه‌هایی که سیاسی و رحیمی انجام داده بودند، سوء تفاهم بوده و باید درون باشگاه حل می‌شده است نه اینکه رسانه‌ای شود.

وی افزود: آقای سیاسی تاکید داشتند بعضی از مصاحبه‌هایش به آن شکلی نبوده که در رسانه‌ها منعکس شده است. حقیقتا در پایان جلسه خیلی از سوء تفاهم‌ها و سوء برداشت‌ها رفع شد.

سخنگوی باشگاه پرسپولیس یادآور شد: خروجی این جلسه تاکید بر حمایت از مدیرعامل و سرمربی تیم پرسپولیس بود و هیچ صحبتی از استعفا و تغییر افراد در پرسپولیس به میان نیامد.

خواجه وند همچنین درباره علت غیبت سیاسی در جلسه هیات مدیره سرخپوشان که بعد از ظهر امروز دوشنبه برگزار شد، گفت: این جلسه بعد از حضور سیاسی و رحیمی با خادم در باشگاه برگزار شد ولی متاسفانه چون آقای سیاسی از طرف اتوبان چمران به سمت باشگاه آمدند، در ترافیک گرفتار شدند و نتوانستند خود را به جلسه برسانند!

به گفته سخنگوی پرسپولیس، گرشاسبی و طاهری هم در جلسه سیاسی و رحیمی با خادم در وزارت ورزش حضور داشته‌اند.