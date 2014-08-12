کشتار غیرنظامیان عامل مهم امضاء نشدن پیمان امنیتی با آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، ایمل فیضی اعلام کرد که کشتار غیرنظامیان توسط ناتو یکی از عوامل امضاء نشدن پیمان امنیتی با آمریکا و افزایش تنش‌ میان کابل و واشنگتن است.



فیضی این سخنان را در حالی ایراد کرد که سازمان عفو بین‌ الملل اخیرا گزارشی را درباره کشتار غیرنظامیان توسط ناتو در افغانستان منتشر کرده است.



در بیانیه سازمان عفو بین‌ الملل آمده است که هزاران غیرنظامی از سال ۲۰۰۱ تاکنون در افغانستان از سوی نیروهای ناتو به ویژه آمریکایی ها کشته شده‌ اند.