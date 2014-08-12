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۲۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۱۸

در گفتگو با مهر اعلام شد؛

10 نفر از مجروحان سقوط هواپیما در بیمارستان/ تعداد کشته‌ها 38 نفر است

10 نفر از مجروحان سقوط هواپیما در بیمارستان/ تعداد کشته‌ها 38 نفر است

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هنوز جسد هیچ یک از کشته‌شدگان سانحه سقوط هواپیما به خانواده‌ها تحویل داده نشده است، گفت: آخرین آمار کشته‌شدگان، 38 نفر است.

احمد مجیدی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین آمار سانحه سقوط هواپیما اظهار داشت: تاکنون 20 جسد شناسایی شده است که از 18 جسد آزمایش DNA گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 38 نفر در سانحه سقوط هواپیما جان باخته‌اند، گفت: تعداد مجروحان که در بیمارستان بستری هستند، 10 نفر است که 8 مجروح در بیمارستان مطهری بستری هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو نفر از مصدومین در بیمارستان حضرت رسول(ص) در حال مداوا هستند، بیان کرد: هنوز هیچ جسدی از کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.

گفتنی است، که تا روز گذشته تعداد کشته‌شدگان سانحه سقوط هواپیما 39 نفر اعلام شده بود.

کد مطلب 2348754

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