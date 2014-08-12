احمد مجیدی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین آمار سانحه سقوط هواپیما اظهار داشت: تاکنون 20 جسد شناسایی شده است که از 18 جسد آزمایش DNA گرفته شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون 38 نفر در سانحه سقوط هواپیما جان باخته‌اند، گفت: تعداد مجروحان که در بیمارستان بستری هستند، 10 نفر است که 8 مجروح در بیمارستان مطهری بستری هستند.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه دو نفر از مصدومین در بیمارستان حضرت رسول(ص) در حال مداوا هستند، بیان کرد: هنوز هیچ جسدی از کشته‌شدگان به خانواده‌هایشان تحویل داده نشده است.

گفتنی است، که تا روز گذشته تعداد کشته‌شدگان سانحه سقوط هواپیما 39 نفر اعلام شده بود.