میزان خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی 20 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار، محمدابراهیم سهرابی صبح پنجشنبه در بازدید از مراکز خرید گندم خراسان شمالی، اظهار کرد: از ابتدای آغاز خرید گندم از کشاورزان خراسان شمالی از دهم خرداد ماه امسال تاکنون حدود 73 هزار تن گندم مازاد بر مصرف از کشاورزان استان خریداری شده است.

وی با اشاره به کاهش 20 درصدی این میزان به نسبت مدت مشابه سال پیش، افزود: علت اصلی کاهش 20 درصدی خرید گندم از کشاورزان استان، خشکسالی و کاهش تولید است.

به گفته سهرابی با این وجود پیش بینی می شود این میزان تا پایان فصل خرید گندم به بیش از 100 هزار تن برسد.

وی یادآور شد: پارسال کشاورزان گندم کار خراسان شمالی بیش از 130 هزار تن گندم مازاد بر مصرف خود را به دولت فروخته بودند.

این مسؤول همچنین در مورد پرداخت مطالبات کشاورزان گندم کار خراسان شمالی نیز افزود: تاکنون با خرید این میزان گندم از کشاورزان استان بیش از 70 میلیارد تومان به آنها پرداخت شده است.

وی با اشاره به این که این میزان پرداخت شامل 93 درصد از کل مطالبات کشاورزان استان بابت فروش گندم خود به دولت است، اضافه کرد: تنها هفت درصد از مطالبات کشاورزان گندم کار خراسان شمالی تاکنون پرداخت نشده که تلاش می شود هر چه سریع تر این معوقات نیز تسویه شود.

به گزارش خبرنگار مهر، خرید گندم مازاد از کشاورزان خراسان شمالی در 26 مرکز عمده خرید شامل شش مرکز عمده خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی و 20 مرکز تعاون روستایی خراسان شمالی از دهم خرداد ماه آغاز شده است.

امسال نرخ مصوب برای خرید گندم معمولی با اعمال چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید، هر کیلوگرم هزار و 50 تومان تعیین شده و گندم دوروم نیز هر کیلوگرم با قیمت هزار و 80 تومان از کشاورزان خریداری می شود.

بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، این استان 340 هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد که از این میزان در سال زراعی جاری 164 هزار هکتار زیر کشت گندم رفته و اگر چه پیش بینی شده بود از این سطح بیش از 300 هزار تن گندم برداشت شود؛ اما به نظر می رسد میزان برداشت کمتر از مقدار اعلام شده باشد.

خراسان شمالی از نظر تولید گندم در کشور در رده چهاردهم قرار دارد.