64 هزار تن گندم از کشاورزان خراسان شمالی خریداری شد

محمدابراهیم سهرابی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خرید گندم مازاد بر نیاز از کشاورزان خراسان شمالی از دهم خرداد ماه در 26 مرکز عمده خرید شامل شامل شش مرکز عمده خرید شرکت غله و خدمات بازرگانی و 20 مرکز تعاون روستایی استان آغاز شده و تاکنون نیز بیش از 64 هزار تن گندم خریداری شده است.

به گفته وی وجه این میزان گندم خریداری شده 65.6 میلیارد تومان می شود که از این میزان تاکنون 61.4 میلیارد تومان آن به حساب کشاورزان گندم کار واریز شده و 4.2 میلیارد تومان آن نیز باقی مانده است که به زودی پرداخت می شود.

سهرابی یادآور شد: امسال نرخ مصوب برای خرید گندم معمولی با اعمال چهار درصد افت مفید و دو درصد افت غیرمفید، هر کیلوگرم هزار و 50 تومان است و گندم دوروم نیز هر کیلوگرم با قیمت هزار و 80 تومان از کشاورزان خریداری می شود.

وی اضافه کرد: البته اگر گندم کیفیت مناسبی داشته باشد و میزان افت آن صفر در نظر گرفته شود قیمت هر کیلوگرم گندم معمولی به هزار و 64 تومان می رسد.

سهرابی اظهار داشت: بر اساس آمار سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی پیش بینی می شود کشاورزان این استان امسال بیش از 133 هزار تن گندم تولیدی مازاد خود را به شرکت غله و خدمات بازرگانی و انبارهای تعاونی روستایی تحویل دهند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، این استان 340 هزار هکتار عرصه زراعی و باغی دارد که از این میزان در سال زراعی جاری 175 هزار هکتار زیر کشت گندم رفته و پیش بینی می شود از این سطح بیش از 300 هزار تن گندم برداشت شود.

خراسان شمالی از نظر تولید گندم در کشور در رده چهاردهم قرار دارد.