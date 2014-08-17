ارکستر «مهر» روی صحنه می رود/ تجلیل از گروه آوازی تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر اثنی‌عشری خواننده موسیقی ایرانی درباره اجرای ارکستر ملی «مهر» در هفته آخر مهر ماه گفت: در ادامه همکاری های بنده با گروه «مهر»، اواخر مهرماه سال جاری دو شب در تالار وحدت روی صحنه خواهیم رفت که در این کنسرت قطعاتی جدید از ساخته‌های هنرمند گرامی آقای ناصر ایزدی اجرا می‌شود.

وی همچنین بیان کرد: مدتی است که ضبط استودیویی آثاری که پیشتر با این گروه اجرا شده بود نیز آغاز شده است.

اولین همکاری اثنی‌عشری با ارکستر ملی «مهر»، مرداد ماه سال گذشته و به بهانه بزرگداشت عباس خوشدل انجام گرفت و این گروه اسفندماه سال گذشته نیز به مدت دو شب در تالار وحدت میزبان علاقه مندان موسیقی بودند.

ارکستر ملی «مهر» به سرپرستی و آهنگسازی ناصر ایزدی و خوانندگی امیر اثنی‌عشری هفته آخر مهرماه در تالار وحدت شهر تهران روی صحنه می‌رود.

گروه آوازی تهران در تالار وحدت تجلیل می‌شود

مراسم تقدیر از گروه آوازی تهران یکشنبه 26 مردادماه با حضور هنرمندان و تعدادی از اعضای شورای عالی خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار می‌شود.

در این مراسم رئیس و اعضای شورای عالی، هیأت مدیره خانه موسیقی و جمعی از هنرمندان و پیشکسوتان حضور خواهند داشت و گروه آوازی تهران نیز قطعاتی را اجرا خواهند کرد. ضمن اینکه چند سخنرانی و اهدای لوح تقدیر خانه موسیقی به گروه آوازی تهران از دیگر برنامه‌های این مراسم خواهد بود.

گروه آوازی تهران در هشتمین دوره مسابقات جهانی گروه‌های کر دنیا که از 18تا 24 تیرماه سال جاری با حضور 480 گروه از بیش از 60 کشور دنیا در شهر ریگا پایتخت لتونی برگزار شد، توانست در شاخه های mix chamber choir و folklore وpopular choral music به ترتیب 2 مدال طلا و یک مدال نقره کسب کند.

گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو در زمستان 84 تشکیل شد و در اواخر سال 85 سبک جدید خود را با الهام از گروه‌های اروپایی آغاز کرد و در جشنواره های مختلف در ایران و دیگر کشورها شرکت داشته و موفقیت‌هایی را کسب کرده است.

مراسم تقدیر از گروه آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو روز یکشنبه 26 مردادماه، ساعت 22 در تالار وحدت برگزار می‌شود.





