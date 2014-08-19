به گزارش خبرنگار مهر، هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا چهارشنبه با برگزاری یک دیدار به پایان می‌رسد که طی آن تیم ملوان در ورزشگاه تختی انزلی میزبان پرسپولیس تهران است، نبردی که هر دو تیم با انگیزه‌ای متفاوت در آن و برای رسیدن به پیروزی به میدان می‌روند.

ملوانی‌ها در دومین بازی خانگی خود، به فکر رسیدن به پیروزی هستند، تیمی که لیگ چهاردهم را با دو تساوی و یک شکست آغاز کرده و فعلا در رده یازدهم قرار دارد. نتایج ضعیف در شروع فصل جاری، خیلی زود واکنش هواداران متعصب این تیم شمالی را به همراه داشته و با توجه به انتقادات و فضای حاکم بر فوتبال این شهر، ملوانی‌ها باید برابر پرسپولیس حداکثر امتیاز را بدست آوردند.

شاگردان نصرت ایراندوست با رسیدن به پیروزی در بازی روز چهارشنبه، از زیر بار سنگین انتقادات و مسائل حاشیه‌‌ای نجات پیدا می‌کنند اما در صورت تساوی یا شکست خانگی، باید منتظر واکنش‌های تندتر هواداران این تیم باشند.

رویارویی مازیار زارع با پرسپولیس هم از اتفاقات دیگر این بازی است، موضوعی که 2 فصل گذشته حواشی این دیدار را بیشتر کرده است. همچنین حضور مهرداد اولادی مهاجم پیشین پرسپولیس که فصل پیش در خط حمله استقلال حضور یافت هم حاشیه‌های مخصوص به خود را دارد. البته به احتمال زیاد هم سعید عزت‌اللهی در این مسابقه به میدان می‌رود، بازیکن جوانی که بزودی در تیم اتلتیکو مادرید بازی خواهد کرد.

اما پرسپولیس که به لطف کسب پیروزی برابر ذوب‌آهن و آشتی بین اعضای هیات مدیره، روزهای آرامی را سپری می‌‎کند، در صورت پیروزی در این بازی، با رسیدن به جایگاه بهتر از هشتمی، هفته چهارم را به پایان برساند. هرچند از دست دادن امتیاز در این مسابقه حساس، آنها را دوباره به نیمه دوم جدول رهنمون می‌سازد.

علی دایی که خاطره شیرین قهرمانی با پرسپولیس در جام حذفی آنهم در شهر انزلی را دارد، امیدوار است در آخرین بازی هفته چهارم هم 3 امتیاز ارزشمند بدست آورد تا از روزهای پرحاشیه ابتدای فصل فاصله بگیرد. این برد روزهای بهتری را برای سرخپوشان رقم می‌زند اما تساوی یا باخت، این تیم تهرانی را دچار حواشی جدیدتری خواهد کرد.

برنامه هفته چهارم از رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور که گرامیداشت سالروز بازگشت آزادگان سرافراز به میهن اسلامی است، به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 28/05/93

* پدیده مشهد- تراکتورسازی ساعت 17:30، ورزشگاه ثامن مشهد

* نفت تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 18، ورزشگاه تختی تهران

* گسترش فولاد تبریز - پیکان تهران، ساعت 18، ورزشگاه اختصاصی گسترش تبریز

* ذوب‌آهن اصفهان - راه‌آهن تهران، ساعت 19:10، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* صبای قم - نفت مسجدسلیمان، ساعت 19:15، ورزشگاه یادگار امام قم

* فولاد خوزستان - صنعتی خوزستان، ساعت 19:25، ورزشگاه غدیر اهواز

* استقلال تهران - سایپا البرز، ساعت 20:15، ورزشگاه آزادی

چهارشنبه - 29/05/93

* ملوان بندرانزلی - پرسپولیس، ساعت 18، ورزشگاه تختی انزلی

جدول رده‌بندی لیگ برتر