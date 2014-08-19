جشنواره انجیر در پایتخت انجیر ایران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار گلوگاه بعد از ظهر سه شنبه در اين مراسم با قدرداني از تلاش همه جانبه همه مسئولان ذيربط در برگزاري اين جشنواره اظهار داشت: اين جشنواره از امروز سه شنبه به مدت 3 روز تا 30 شهريور ماه در انستيتو دخانيات تيرتاش با هدف معرفی محصول سالم و ارگانیک انجير گلوگاه برگزار مي شود.

عيسي قاسمي طوسي گفت: فراهم كردن بستر هاي لازم براي توسعه كشت اين ميوه، معرفي برند انجير گلوگاه در كشور، آشنايي مردم با فراورده هاي انجير، تشويق سرمايه گذاران براي ايجاد صنايع تبديلي و... از اهداف بلند اين همايش بوده است.

وي اظهار داشت: فرآوري انجير از مسائل مهم و قابل تاملي است كه بايد به آن توجه ويژه اعمال شود تا از اين طريق در جهت شناساندن ظرفيتها و پتانسيل شهرستان به استان و كشور تلاش شود.

فرماندار گلوگاه با بيان اينكه ميوه انجیر يك ظرفیت خدادادی و بسیار مهم این شهر است که اگر بتوانیم از آن به درستی استفاده کنیم سودآوري و فوايد اقتصادي فراوان دارد يادآور شد: زمین های گلوگاه دارای درختان انجیر فراوانی است و با توجه به یک تحقیق به عمل آمده ، هر درخت انجیر می تواند حدود 5 میلیون ریال درآمد به همراه داشته باشد كه در زمينه اشتغال بسيار تاثير گذار است.

طوسي ادامه داد: شركت بردنا، آجر گلوگاه، اكبرجوجه و.. از جمله برندهاي مهم گلوگاه و بنام گلوگاه هستند كه در سراسر كشور شناخته شده اند و يكي از اهداف برگزاري اين جشنواره نيز شناساندن برند انجير گلوگاه در كشور است.

وي همچنين با تقدير و قدرداني از علي اكبر ايران نژاد 80 ساله گلوگاهي كه با كاشت درخت در حاشيه مسير گلوگاه تا سمنان موجب رونق اين محصول در گلوگاه شد خاطر نشان كرد: این شهرستان دارای جوانان بیکار زیادی است که اگر از ظرفیت بالای تولید این محصول به درستی استفاده شود ، فرصت های شغلی پایداری برای این جوانان جویای کار ایجاد خواهد شد.

امام جمعه گلوگاه نيز در سخناني گفت: ظرفيت مازندران در بخش هاي مختلف كشاورزي فوق العاده و بي نظير است كه با رونق آن مي توانيم از نظر امنيت غذايي در جامعه و كشور تاثير گذار باشيم.

حجت الاسلام سيد ابراهيم ميراحمدي اظهار داشت: يك هزار و 300 هكتار زمين بلااستفاده در درياي گلوگاه است كه اميدواريم مسئولان با واگذاري اين زمينها به مردم در جهت درختكاري وايجاد اشتغال تلاش كنند.

وي گفت: بهترين نيروها براي جهاد اقتصادي مردم هستند و اقتصاد مقاومتي نيز در گرو توليدات داخلي و نيازمند مديريت و نگاه جهادي است كه مسئولين بايد با كمك مردم به اين مهم دست يابند و لذا بايد در جهت كمك به كشاورزان و ارائه وام و تسهيلات اقدامات بيشتري در جهت رفع مشكلات برداشته شود.