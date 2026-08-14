تولید سالانه ۱۵۰۰ تن انجیر تازه در گلوگاه

کمیل عسگری در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: انجیر سبز گلوگاه که از ارقام میان‌رس محسوب می‌شود، بیشترین سطح زیر کشت را در میان ارقام موجود به خود اختصاص داده است.

عسکری با اشاره به نقش این محصول در ایجاد اشتغال و درآمد روستاییان گفت: ۲۰۰ باغدار به صورت مستقیم در بخش تولید انجیر فعالیت دارند و ۱۵۰ نفر نیز در مراحل برداشت، خرید و فروش این محصول مشغول هستند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه با بیان اینکه انجیر علاوه بر مرحله تولید، ظرفیت قابل توجهی در بخش فرآوری دارد، افزود: در حال حاضر چهار واحد تبدیلی و تکمیلی صنعتی انجیر در شهرستان فعال است که دو واحد از آنها با ظرفیت ۵۰۰ تن در سال دارای پروانه بهره‌برداری هستند و فعالیت می‌کنند.

وی ادامه داد: دو واحد دیگر نیز در مرحله ساخت و تکمیل قرار دارند و در کنار این واحدهای صنعتی، پنج واحد خشک‌کن انجیر در قالب مشاغل خانگی فعالیت می‌کنند که مجموع ظرفیت آنها سالانه ۱۵۰ تن است.

حمایت از صنایع تبدیلی برای کاهش خام‌فروشی

عسکری درباره حمایت‌های انجام‌شده برای توسعه زنجیره فرآوری انجیر در گلوگاه گفت: در قالب تسهیلات بند «الف» تبصره ۱۸، مبلغ ۸۰ میلیارد ریال به صنایع تبدیلی و تکمیلی مستقر در شهرک صنعتی شهرستان اختصاص یافته است.

وی هدف از این حمایت‌ها را تکمیل زنجیره ارزش انجیر و کاهش ضایعات محصول عنوان کرد و افزود: توسعه واحدهای فرآوری می‌تواند زمینه استفاده بهتر از محصول، ایجاد ارزش افزوده و افزایش سهم تولیدکنندگان از درآمد حاصل از این محصول را فراهم کند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه درباره ارقام انجیر کشت‌شده در این شهرستان نیز گفت: ارقام مورد کشت شامل انجیر زودرس، میان‌رس و دیررس است که در این میان، رقم میان‌رس با عنوان «انجیر سبز گلوگاه» بیشترین سطح زیر کشت را به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به ظرفیت اقتصادی این رقم افزود: انجیر سبز گلوگاه می‌تواند به عنوان یک ظرفیت صادراتی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد.

عسکری تأکید کرد: انجیر سبز گلوگاه تنها یک محصول باغی نیست، بلکه یک سرمایه اقتصادی برای روستاییان و کشاورزان منطقه محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: حمایت از صنایع تبدیلی و تکمیلی، توسعه بازارهای هدف و ارائه تسهیلات بانکی می‌تواند به پایداری اشتغال، افزایش درآمد باغداران و جلوگیری از خام‌فروشی این محصول کمک کند.

مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های بومی اظهار کرد: توجه به ظرفیت‌های بومی و تولید دانش‌بنیان در حوزه انجیر می‌تواند گامی مؤثر در مسیر تقویت اقتصاد کشاورزی و افزایش بهره‌وری این محصول باشد.