واکنش امیر قلعه نویی به درگیری اش با مدافع استقلال

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و سایپا که با برتری آبی پوشان همراه بود امیر قلعه نویی با امیر حسین صادقی مدافع استقلال درگیری لفظی پیدا کرد که این درگیری در نهایت به کتک خوردن مدافع استقلال از سوی برخی افراد نزدیک به سرمربی آبی ها منجر شد.

سرمربی استقلال پس از پایان نشست خبری مجددا در جمع خبرنگاران حاضر شد و نسبت به این درگیری واکنش نشان داد. قلعه نویی در واکنش به سوالی مبنی بر این درگیری پوزخند معناداری زد و گفت: لطفا سوالات حاشیه ای نپرسید!

تیم های فوتبال استقلال تهران و سایپای البرز امروز سه شنبه در چارچوب هفته چهارم لیگ برتر ایران در ورزشگاه آزادی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه 3 بر 2 به نفع تیم فوتبال استقلال به پایان رسید.