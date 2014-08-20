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۲۹ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۱۷

قلعه نویی آخرین وضعیت کمپ باشگاه استقلال را بررسی کرد

قلعه نویی آخرین وضعیت کمپ باشگاه استقلال را بررسی کرد

تیم فوتبال استقلال پیش از ظهر امروز یک تمرین سبک را در کمپ اختصاصی خود برگزار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آبی پوشان پایتخت پیش از ظهر امروز چهارشنبه تمرین ریکاوری خود را در کمپ  اختصاصی این باشگاه برگزار کردند. در این تمرین همه بازیکنانی که روز گذشته به میدان رفته بودند، حضور داشتند و رمضانی تنها بازیکنی بود که تمرین نکرد.

امیر قلعه‌نویی در اواخر این تمرین به کمپ حجازی آمد و به بررسی آخرین تغییرات این کمپ پرداخت. آندرانیک تیموریان نیز جدا از سایر بازیکنان به تمرین مشغول بود. از جمع کادر فنی نیز محمود فکری غایب بود.

بازیکنانی که در دیدار روز گذشته به میدان نرفته بودند ساعت 18 امروز چهارشنبه در زمین شماره 2 آزادی به مصاف تیم خونه به خونه می‌‌روند.

کد مطلب 2353917

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