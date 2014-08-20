بهنام ابوالقاسم‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد بازی سه‌شنبه شب تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان که در ثانیه‌های پایانی با تساوی به پایان رسید، ضمن بیان مطلب فوق اظهار کرد: متاسفانه داوری در بازی‌های گذشته به ضرر تیم ما بوده و مشکلات داوری به میزان قابل توجهی بر عملکرد راه‌آهن تأثیر گذاشته است.

وی در ادامه افزود: ما در بازی با ذوب‌آهن نیز از این مشکلات ضربه خوردیم و همه دیدند که نیمه دوم بازی 5 دقیقه تأخیر نداشت و داور بازی بدون دلیل این میزان وقت اضافه گرفت.

سرپرست باشگاه راه‌آهن تهران با بیان اینکه در دیدارهای اخیر راه‌آهن داوری علیه ما سوت زده، تصریح کرد: متاسفانه در بازی‌های مختلف سوت‌های داوری علیه ما زده شده و این موضوع در بازی سه‌شنبه شب نیز مشخص بود.

ابوالقاسم‌پور افزود: در کنار آن کمک داورها نیز بارها نسبت به تیم ما اشتباه کردند و وقتی ما در این باره سئوال کردیم، کمک داور به من می‌گفت که فوق لیسانس دارد. سئوال من این است که آیا هر کسی فوق لیسانس دارد، داور خوبی می‌شود؟

وی با بیان اینکه اخراج مربی راه‌آهن صحیح نبود، تاکید کرد: زمانی که ما علت اخراج مربی تیم را می‌پرسیم، با دلایلی مواجه شدیم که اصلاً صحیح نبود زیرا او کنار زمین هیچ حرفی به داوری نزد.

سرپرست باشگاه راه‌آهن تهران در پایان گفت: اشتباهات داوری در لیگ امسال ما بسیار قابل توجه و تأثیرگذار بوده و مسئولان باید فکری برای داوران کنند زیرا ادامه این اشتباهات، مشکل‌ساز می‌شود.