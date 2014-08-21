  1. استانها
  2. سمنان
۳۰ مرداد ۱۳۹۳، ۱۰:۵۱

احمدی به مهر خبر داد:

اجرای طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با یک نژاد مرغوب در دامغان

اجرای طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با یک نژاد مرغوب در دامغان

دامغان - خبرگزاری مهر: معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان از اجرای طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با یک نژاد مرغوب خارجی در ایستگاه پرورش اصلاح نژاد دامغان خبر داد.

محمد مهدی احمدی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه پرورش اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان به خبرنگار مهر گفت: طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با یک نژاد مرغوب با هدف افزایش دوقلو زایی و نیز افزایش تولید گوشت گوسفند اجرا شده است.

وی اضافه کرد: در این طرح با تلقیح به روش لاپاراسکوپی یا جراحی اسپرم گوسفند نژاد خارجی (رومانف) توسط دو سوراخی که در محوطه شکم ایجاد می شود به رحم گوسفند بومی انتقال داده می شود.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: با اجرای این روش که برای نخستین بار در این ایستگاه اجرا می شود نتایج گوسفند پس از یک دوره زایمان قابلیت دو قلوزایی نسبت به گوسفند بومی خواهد داشت که باعث افزایش تولید گوشت نیز می شود.

احمدی در خاتمه گفت: طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با نژاد خارجی در ایستگاه پرورش اصلاح نژاد دامغان با همکاری مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اجرا شده است.

ایستگاه پرورش اصلاح نژاد گوسفند سنگسری دامغان در 15 کیلومتری جنوب دامغان و در مجاورت روستای کلا قرار دارد.

کد مطلب 2354409

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها