اجرای طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با یک نژاد مرغوب در دامغان

محمد مهدی احمدی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از ایستگاه پرورش اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان به خبرنگار مهر گفت: طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با یک نژاد مرغوب با هدف افزایش دوقلو زایی و نیز افزایش تولید گوشت گوسفند اجرا شده است.
وی اضافه کرد: در این طرح با تلقیح به روش لاپاراسکوپی یا جراحی اسپرم گوسفند نژاد خارجی (رومانف) توسط دو سوراخی که در محوطه شکم ایجاد می شود به رحم گوسفند بومی انتقال داده می شود.
معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان تصریح کرد: با اجرای این روش که برای نخستین بار در این ایستگاه اجرا می شود نتایج گوسفند پس از یک دوره زایمان قابلیت دو قلوزایی نسبت به گوسفند بومی خواهد داشت که باعث افزایش تولید گوشت نیز می شود.
احمدی در خاتمه گفت: طرح ترکیب نژاد گوسفند سنگسری با نژاد خارجی در ایستگاه پرورش اصلاح نژاد دامغان با همکاری مرکز اصلاح نژاد دام وزارت جهاد کشاورزی و معاونت امور دام سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان اجرا شده است.
ایستگاه پرورش اصلاح نژاد گوسفند سنگسری دامغان در 15 کیلومتری جنوب دامغان و در مجاورت روستای کلا قرار دارد.
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