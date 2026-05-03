۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۱:۵۲

اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان؛ گامی برای صیانت از سرمایه بومی

دامغان- معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان سمنان از انجام اصلاح نژاد گوسفند سنگسری در دامغان خبر داد و گفت: در این مرکز ۵۷۰ رأس گوسفند نگهداری می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا عادل صبح یکشنبه در بازدید مرکز پرورش گوسفند در دامغان از انجام اصلاح نژاد گوسفند سنگسری برای بهبود و تکمیل شجره گله خبر داد و بیان کرد: تمام اطلاعات دام متولد شده در سامانه اصلاح نژاد دام سبک کشور ثبت می شود.

وی با اشاره به اینکه ایستگاه پرورش گوسفند سنگسری با هدف صیانت از سرمایه های دام بومی استان سمنان تأسیس شده است، افزود: در این مرکز ۵۷۰ رأس گوسفند سنگسری نگهداری می شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان این عملیات را شامل برآورد خویشاوندی گله با هماهنگی و همکاری مرکز اصلاح نژاد دام کشور عنوان کرد و افزود: مزیت این طرح در جلوگیری از هم خونی در گله است.

عادل ادامه داد: انتخاب قوچ و میش برای جایگزینی دام های مولد حذفی، عملیات هم زمانی فحلی و جفت‌گیری کنترل‌شده دیگر مزایای این طرح است.

وی تصریح کرد: برای همه دام های مولد و بره های متولد شده این مرکز شناسنامه تهیه می‌شود تا اهداف حراست و بهبود عملکرد تولیدی و تولید مثلی نژاد سنگسری بهبود یابد.

کد مطلب 6818567

