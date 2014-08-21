به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلگراف، لی چایلد نویسنده رمانهای هیجان انگیز و پرماجرا و خالق مجموعه کتابهای محبوب «جک ریچر» گفت که تا وقتی که کتابهایش در حقیقت به دست خوانندگانش برسند، اهمیتی نمیدهد که آنها روی کاغذ باشند یا روی صفحه نمایش.
او به شوخی به ناشرانش پیشنهاد کرد که اسکارلت جوهانسون را استخدام کنند تا کلمات کتابهایش را در گوش خوانندگان زمزمه کند. این پیشنهاد طنزآمیز او در پاسخ به مشکلات اخیر به وجود آمده بین آمازون و هچت ناشر فرانسوی بیان شده است.
آمازون و هچت سر قیمت کتابها با هم به مشکل برخوردهاند و آمازون تصمیم گرفته بعضی از کتابهای این ناشر فرانسوی را چاپ نکند. نام چایلد میان یکی از 900 نویسندهای بود که نامهای تمام صفحه را در نیویورک تایمز چاپ کردند و از این غول آنلاین درخواست کردند تا از مختل کردن زندگی نویسندگان دست بردارد.
چایلد که در برنامه اخبار شب بیبیسی شرکت کرده بود گفت: من آمازون را دوست دارم و دوستهای خوب بسیاری آنجا دارم. اما نکته درست همینجاست: اگر یک دوست خوب دارید که دارد بد رفتار میکند، در جا به سر او شلیک نمیکنید و او را در جنگل دفن نخواهید کرد. میکشیدشان کنار و یک صحبت خصوصی میکنید. به او میگویید، هی رفیق داری بد رفتاری میکنی – خودتو جمع و جور کن و درست رفتار کن. و این درست همان چیزی است که من و 900 نویسنده دیگر میگوییم.
او در ادامه گفت: آنها دارند نویسندگان را تلفات جانبی تجارت خود میکنند و از مشتریان هم به عنوان مهرههای خود استفاده میکنند. این موقع است که باید از خودمان بپرسیم چرا؟ پشت همه این داستانها چه چیزی قرار دارد؟ آنها دارند بیش از همه مشتری را با دریغ کردن از چیزی که میخواهد اذیت میکنند. مشتری میخواهد کتابی که دوست دارد را بخواند، اما آنها به خاطر این مسایل جلوی ارسال کتابها را می گیرند.
آمازون و هچت سر میزان فروش کتابهای الکترونیکی در وبسایت آمازون هم بحث دارند، اما بزرگترین مشکل قیمتگذاری است که آمازون ادعا میکند قیمت کتابهای الکترونیکی باید به جای قیمت کنونی 12.99 تا 19.99 دلار، تنها 9.99 دلار باشد. آمازون از اوایل فصل تابستان دیگر کتابهای هچت را به صورت مستقیم به مشریانش نمیفروشد.
چایلد میگوید آمازون میخواهد با استفاده از قیمتهای بیش از حد پایین توجه بیشتری را معطوف دستگاه کتابخوان کیندل خود کند. او میگوید: کیندل جایگاه خوبی به دست آورده که از نقطه نظر تجاری بسیار خوب است، اما برای آمازون به اندازه کافی خوب نیست چون میخواهد کل دنیا را تصاحب کند. کتابها نمیتوانند ارزانتر از آن چیزی که الان هستند بشوند، ارزانتر کردن آنها واقعا عملی نیست.
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