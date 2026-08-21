https://mehrnews.com/x3cRwH ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ کد مطلب 6923292 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۰:۱۵ استمرار اتحاد و ایستادگی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب ارومیه- مردم ولایی ارومیه در ادامه شبهای مقاومت ملی در خیابان حمایت خود را از رهبری و انقلاب اعلام کردند. دریافت 19 MB کد مطلب 6923292 کپی شد مطالب مرتبط تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و چهارمین شب خونخواهی امام شهید طاهری: مقاومت تنها راه خنثیکردن توطئههای آمریکا و رژیم صهیونیستی است اقامه نماز استغاثه به امام زمان (عج) در آستانه اشرفیه مردم دیار گروس در حمایت از انقلاب اسلامی پیام اتحاد و همبستگی سر دادند روایت حضور مردم آستانه اشرفیه در صد و هفتاد و چهارمین شب تجمعات خیابانهای شیروان همچنان محل بیعت مردم منتظر صد و هفتاد و چهارمین موج حضور بجنوردیها در میدان برچسبها بیعت با رهبر انقلاب تجمع مردمی ارومیه
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