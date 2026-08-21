https://mehrnews.com/x3cRwb ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ کد مطلب 6923267 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳۰ مرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۴۵ تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و چهارمین شب خونخواهی امام شهید یاسوج- تجمع مردم یاسوج در صد و هفتاد و چهارمین شب خونخواهی امام شهید امت برگزار شد. دریافت 152 MB کد مطلب 6923267 کپی شد مطالب مرتبط جشن بزرگ امام رضاییها ۳۱ اردیبهشت ماه در یاسوج برگزار می شود استمرار اتحاد و ایستادگی مردم ارومیه در حمایت از رهبری و انقلاب اجتماع بزرگ هیئتهای مذهبی یاسوج در روز عاشورا برگزار میشود اجتماع حماسی شبانه مردم سلماس در خونخواهی رهبر شهید اجتماع بزرگ مردم شهر یاسوج در پانزدهمین سالروز حماسه «نهم دی» برگزار شد رونمایی از آلبوم صوتی «حسینیه فتح» در اجتماع بزرگ عزاداران حسینی یاسوج اجتماع بزرگ امت رسول الله(ص) در کهگیلویه و بویراحمد اجتماع شقایقهای دنا در کهگیلویه و بویراحمد برچسبها یاسوج تجمع مردمی جنگ رمضان
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