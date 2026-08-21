به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره، خبرگزاری «بلومبرگ اعلام کرد: عربستان سعودی برای انتقال نفت خام از بندر ینبع و صادرات آن از طریق بنادر دریای مدیترانه، از نفتکش‌هایی استفاده می‌کند که تحت مدیریت شرکت‌هایی از کره‌جنوبی، یونان و نروژ قرار دارند.

بر اساس این گزارش، استفاده عربستان از نفتکش‌ها برای انتقال نفت خام در مسیری دور از باب‌المندب تلاشی برای دور ماندن از خطر حملات یمنی است.

این خبر درحالی منتشر می شود که سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس دیروز (۲۹ مردادماه) اعلام کرد: گزارشی درباره وقوع حادثه‌ دریایی در ۱۳۶ مایلی شرق شهر المکلا در یمن دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، یک نفتکش پس از نزدیک شدن یک کشتی دیگر به آن در خلیج عدن، پیام اضطراری کمک ارسال کرده است.