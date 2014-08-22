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۳۱ مرداد ۱۳۹۳، ۱۸:۲۸

جام کنفدراسیون آسیا - قزاقستان؛

هند حریف تیم ملی والیبال ب ایران در مرحله نیمه نهایی شد

هند حریف تیم ملی والیبال ب ایران در مرحله نیمه نهایی شد

تیم والیبال هند با شکست تایلند حریف تیم ملی ب والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی جام کنفدراسیون آسیا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های والیبال جام کنفدراسیون آسیا امروز جمعه در سالن بالووان شولک شهر آلماتی قزاقستان پیگیری شد که طی آن تیم ملی والیبال هند در سومین دیدار این مرحله به مصاف تایلند رفت و با شکست این تیم حریف تیم ملی ب والیبال ایران در مرحله نیمه نهایی این رقابتها شد. تیم تایلند در این بازی در سه ست متوالی با امتیازهای 25 بر 19، 25 بر 23 و 26 بر 24 مغلوب هند شد تا فردا شنبه بخت خود را عنوان‌های پنجم تا هشتم این رقابتها آزمایش کند. 

بدین ترتیب تیم‌های کره جنوبی، ایران و هند به عنوان تیم‌های برتر به مرحله نیمه نهایی راه یافتند و برنده دیدار قزاقستان و چین نیز به جمع آنان خواهد پیوست. کره‌جنوبی در مرحله نیمه‌نهایی با برنده دیدار چین و قزاقستان روبرو خواهد شد و تیم ملی ب والیبال ایران نیز به مصاف هند می‌رود.

کد مطلب 2355032

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