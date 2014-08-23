ایلام قطب تولید عسل در غرب کشور/ محصولی که نیازمند برندسازی است

به گزارش خبرنگار مهر، وجود کوه ها، دشتها، گل های طبیعی در سراسر استان ایلام باعث شده عسل در استان ایلام از طعم و مزه ای خاص برخوردار باشد چراکه استان ایلام به دلیل قرار گرفتن در منطقه زاگرس میانی یکی از مهمترین استانهای جنگلی کشور بوده که بیش از 80 درصد وسعت آنرا جنگل تشکیل داده است.

در ایلام عسلهای کوهی در بین مردم رواج داشته و هم اکنون کلنی های زنبور عسل نیز در بین مردم رواج دارد که باعث شده عسل در ایلام از جایگاه بالایی برخوردار باشد و مناطقی از جمله مانشت، بانکول، گچان، سورگه از بهترین نقاط پرورش زنبور و تولید عسل هستند و عسل طبیعی کبیرکوه چه عسل درختی و چه صخره ای بهترین نوع عسل طبیعی در غرب ایران و حتی در ایران است.

ایلام استانی چهار فصل برای تولید عسل

کارشناس مسئول زنبورداری جهاد کشاورزی ایلام در گفتگو با مهر اظهار داشت : با توجه به گونه های گیاهی که در سطح استان داریم و استان ما یک استان چهار فصل است بستر مناسبی برای پرورش زنبور عسل فراهم شده است.

علی نادی افزود : برداشت عسل از کلنی های زنبور عسل استان آغاز شده است.

وی افزود: زنبورداران از اول مردادماه برداشت عسل را از کلنی ها شروع کردند و تا نیمه دوم شهریور ماه این برداشت ادامه دارد.

نادی ادامه داد: حدود 64 هزار کندو مجاز داریم و یک هزار و 100 نفر اشتغالزایی و 471 تُن در سال برداشت داریم.

بدره یکی از قبطهای اصلی تولید عسل در ایلام

اصغر باباخانی مدیرجهادکشاورزی شهرستان بدره به خبرنگار مهر گفت : عسل شهرستان بدره برای اینکه در داخل جنگل ها و دامنه کبیرکوه تولید می شود و زنبور ها از گل های وحشی تغذیه می کنند از مرغوبیت بالایی برخوردار است.

بابا خانی افزود: در حال حاضر بیش از دو هزار و 500 کلنی زنبور عسل فعال داریم که 90 نفر بهره بردار در این صنف مشغول فعالیت مستقیم هستند.

وی اضافه کرد: سالانه حدود 30 تن عسل مرغوب با کیفیت به ارزش 12 میلیارد ریال تولید و روانه بازار مصرف ی شود.

این مسئول اظهار داشت: علاوه بر استان های همجوار عمده ترین بازارهای مصرف استان تهران خواهد بود.

تولید سالانه 500 تن عسل در ایلام

عبدالرضا بازدار مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام نیز به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون سالانه 500 تن عسل در ایلام تولید می شود.

وی بارش شدید گرد و غبار را یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش عملکرد زنبورستان‌های استان ایلام عنوان کرد و اظهار داشت: کاهش نزولات آسمانی، کمبود گل و گیاه و ذرات معلق هوا از دیگر دلایل کاهش تولید عسل در زنبورستان‌های استان ایلام است.

مدیر جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: عسل استان ایلام به لحاظ شرایط آب و هوایی منطقه از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است.

وی تصریح کرد: 53 هزار کلونی زنبود عسل در ایلام وجود دارد و بخش عمده‌ای از عسل تولید شده در بازارهای داخلی استان ایلام عرضه و مازاد آن نیز به بازارهای استان‌های همجوار حمل شده است.

بازدار تصریح کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب به زنبورداران ایلامی برنامه‌های مختلفی از سوی این دستگاه تدوین و طراحی شده که بحث آمارگیری یکی از برنامه‌های معاونت بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان ایلام است.

وی بیان داشت: استان ایلام به علت وجود جنگلهاى انبوه، مراتع سر سبز، و گلها و گیاهان متنوع در فصل بهار تا اوایل تابستان از مناطق مساعد براى پرورش زنبور عسل است و گسترش زنبوردارى در استان از نظر اقتصادى اهمیت خاصى دارد.

وی افزود: منطقه سورگه یکی از مهم ترین و بهترین مناطق مستعد تولید عسل در استان است که گیاهان دارویی و نقاط پر گل و گیاه آن زمینه را برای زنبورداری در این روستا به گونه‌‌ای فراهم کرده است که بیش از 95 درصد از جمعیت این روستا زنبوردار هستند.

عدم برندسازی و بسته بندی مناسب عسل در ایلام

هم اکنون دو نوع عسل در استان تولید می‌شود که دو نوع عسل زرد طلایی و قهوه‌ای در زنبورستان‌های سطح استان تولید می‌شود که در بحث قیمت فروش عسل در ایلام استاندارد خاصی وجود ندارد.

عسل تولید شده در ایلام همچنان به صورت فله ای و در بسته بندی های غیر استاندارد به بازار عرضه می شود و همین عامل باعث می شود عده ای با سوء استفاده از این موضوع عسل غیر مرغوب را به خریداران عرضه کنند.

به نظر می رسد در صورتیکه بتوان عسل ایلام را به شیوه صنعتی بسته بندی و به بازار ها عرضه کرد درآمد تولید کنندگان افزایش پیدا می کند و این امر به نوبه خود تاثیر خوبی بر درآمد زنبورداران خواهد داشت چرا که سطح تولید را افزیش داده و در رونق اقتصادی استان بسیار موثر خواهد بود.