امین حکیم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: سایت مرکز جذب وزارت علوم به نشانی www.mjazb.ir برای داوطلبان طی روزهای 10 تا 31 شهریورماه آغاز می شود.

وی درباره هزینه جذب هیأت علمی در فراخوان شهریورماه، اظهار داشت: با توجه به مصوبه ای که در اختیار داریم قرار بود هزینه پرداخت از سال گذشته افزایش یابد اما این امر اتفاق نیفتاد. بنابراین هزینه جذب امسال تا 30 هزارتومان افزاش می یابد.

به گفته معاون مرکز جذب وزارت علوم، سامانه ثبت نام وزارت علوم ارتقا یافته و پرداختها به صورت آنلاین انجام می شود.

حکیم درباره تعیین تکلیف پرونده های فراخوان گذشته توسط دانشگاهها، تاکید کرد: بر اساس ابلاغیه ای که به دانشگاههای کشور ارسال شده، دانشگاهها موظف هستند پیش از آغاز فراخوان شهریورماه نسبت به تعیین تکلیف پرونده های فراخوان گذشته اقدام کرده باشند.

وی خاطرنشان کرد: در غیر اینصورت، اعلام نیاز دانشگاهها در نظر گرفته نمی شود و نمی توانند در فراخوان جذب شرکت کنند.