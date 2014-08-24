پیشنهادی برای نیروگاه هزار مگاواتی خرم آباد/ توافقی که گره 10 ساله را باز می کند

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ نیروگاه خرم آباد حدود 10 سال پیش در حالی به زمین زده شد که شاید کسی فکر نمی کرد هر بار به دلایل مختلفی این پروژه با رکود و تعطیلی مواجه شود.

یک روز سرمایه گذاران از مخاطرات کارخانه سیمان برای توربین های این نیروگاه گفتند و روز دیگر عدم تعامل دو سرمایه گذار پروژه منجر به کندی روند کار شد تا مردم از تکمیل این پروژه که می تواند بخش مهمی از برق لرستان را تامین کند ناامید شوند.

در آخرین اخبار از این پروژه استاندار لرستان از روند کند فعالیت بنیاد مستضعفان که سهم 75 درصدی در اجرای نیروگاه خرم آباد دارد انتقاد کرده و خواسته بود که اگر نمی تواند کار را به سرانجام برساند پروژه را به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا واگذار کند.

پس از این انتقادات استاندار لرستان و دادن ضرب الاجل 20 روزه، مسئولان بنیاد مستضعفان پای کار آمدند تا یک پیشنهاد جدید را روی میز مذاکره با قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا بگذارند.

هوشنگ بازوند استاندار لرستان صبح امروز یکشنبه در مورد آخرین وضعیت نیروگاه هزار مگاواتی خرم آباد به خبرنگاران گفت: این پروژه سالهاست که بلاتکلیف مانده تا تعیین تکلیف این پروژه به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه 75 درصد سهام این نیروگاه متعلق به بنیاد مستضعفان و 25 درصد مربوط به قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا(ص) است ادامه داد: در جلسات مختلف با مسئولان بنیاد مستضعفان خواهان تکمیل این پروژه بودیم.

استاندار لرستان با اشاره به اعلام آمادگی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا برای احداث این پروژه و واگذاری کل کار عنوان کرد: بنیاد مستضعفان تا کنون در این زمینه با واگذاری کل پروژه به قرارگاه مخالفت کرده است.

بازوند ادامه داد: در این راستا هفته گذشته در جلسه ای با حضور سعیدی کیا رئیس بنیاد مستضعفان راهکارهای لازم بررسی و پیشنهاد شد که یک واحد 500 مگاواتی نیروگاه را قرارگاه خاتم الانبیا و یک واحد دیگر را بنیاد مستضعفان احداث کند.

وی با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا در حال بررسی این پیشنهاد است یادآور شد: فکر می کنم با قبول این پیشنهاد از سوی قرارگاه بتوان نسبت به احداث این پروژه اقدام کرد که این موضوع ظرف 20 روز آینده تعیین تکلیف می شود.

بنابر این گزارش پذیرش این توافق پنجاه پنجاه از سوی قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا به عنوان یکی از پیمانکاران بزرگ و توانمند لرستان را در تکمیل بخشی از این پروژه امیدوار خواهد کرد.

اهمیت تکمیل و بهره برداری از نیروگاه خرم آباد آنجا ملموس می شود که اخیرا آرش کردی مدیر عامل شرکت برق منطقه ای باختر وضعیت تولید برق در لرستان را مطلوب ندانسته و بر ضرورت تکمیل این نیروگاه تاکید کرده و گفته بود که نیاز است تا پایان سال 94 حداقل 500 مگاوات ظرفیت تولید در نیروگاه خرم آباد ایجاد شود.

نیروگاه هزار مگاواتی خرم آباد به همراه نیروگاه 500 مگاواتی بروجرد از مصوبات سفرهای هیئت دولت به استان لرستان هستند که هنوز زمینه بهره برداری پیدا نکرده اند.

نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد محصول کارشناسی و مطالعات امکان سنجی انجام شده در سالهای 81 و 82 بوده که در اسفند ماه سال 84 و در اولین سفر هیئت دولت به استان لرستان کلنگ آن به زمین زده شد.

تعیین تکلیف کارخانه سیمان خرم آباد

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری برای رفع مشکل کارخانه سیمان خرم آباد اشاره کرد و یادآور شد: این پروژه نیز سالهاست بلاتکلیف مانده بود که به نوعی تعیین تکلیف شد.

بازوند با اشاره به اینکه تاکنون سرمایه گذار میل به افزایش سرمایه نداشته است افزود: این پروژه نزدیک به 43 هزار سهامدار ریز دارد که به لحاظ قانونی در این پروژه سهم دارند.

وی با بیان اینکه سرمایه گذار کارخانه سیمان خرم آباد باید نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند وگرنه بانک نسبت به تملک این پروژه اقدام خواهد کرد افزود: مطابق آخرین پیگیری ها سرمایه گذار موافقت کرده است که نسبت به افزایش سرمایه اقدام کند و در این راستا دو هلدینگ سرمایه گذاری در پروژه مشارکت خواهند کرد.

استاندار لرستان تصریح کرد: مطابق پیگیری های صورت گرفته این دو هلدینگ تا مبلغ 38 میلیارد تومان در افزایش سرمایه این پروژه مشارکت می کنند.

عملیات اجرایی کشت و صنعت لرستان از هفته آینده شروع می شود

بازوند در ادامه سخنان خود تعیین تکلیف پروژه کشت و صنعت خرم آباد را از دیگر توفیقات به دست آمده در این مدت برشمرد و یادآور شد: احیای این مجتمع بزرگ نیز مراحل پایانی خود را طی می کند.

وی با اشاره به انتقال سهام مجتمع کشت و صنعت تا دوشنبه به سرمایه گذار پروژه عنوان کرد: ظرف هفته آینده تلاش می شود که کار اجرایی پروژه آغاز شود.

استاندار لرستان با اشاره به سالها تعطیلی این پروژه تصریح کرد: در حال حاضر کار تعمیرات برخی واحدهای اداری این مجتمع آغاز شده است.

مسیر اجرای راه آهن از خرم آباد به اندیمشک قطعی شد

بازوند به آغاز عملیات اجرایی راه آهن دورود - خرم آباد - اندیمشک اشاره کرد و گفت: قرارداد این پروژه نیز منعقد و کار اجرای آن هم اکنون در حال انجام است.

وی با بیان اینکه همچنین به دنبال تعیین تکلیف فاز دوم پروژه از خرم آباد به اندیمشک بودیم افزود: تا کنون ابهاماتی در این زمینه وجود داشت این بخش از پروژه نیز تعیین تکلیف شد.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه مسیر اجرای پروژه از خرم آباد به پلدختر - اندیمشک قطعی شده است عنوان کرد: در حال مطالعه فاز اجرایی این پروژه توسط مشاور هستیم.

بازوند ابراز امیدواری کرد که ردیف اعتباری این بخش از این پروژه ریلی در بودجه سال 94 اخذ شود.