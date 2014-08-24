  1. استانها
  2. مرکزی
۲ شهریور ۱۳۹۳، ۱۶:۴۹

میرگلوبیات:

توسعه زيرساخت ها در روستاها موجب جلوگيري از پديده مهاجرت مي شود

توسعه زيرساخت ها در روستاها موجب جلوگيري از پديده مهاجرت مي شود

اراک- خبرگزاری مهر: نماينده مردم شهرستان هاي ساوه و زرنديه در مجلس شوراي اسلامي گفت: توسعه زیر ساخت در روستاها موجب جلوگیری از پدیده مهاجرت از روستا به شهر شده و زمینه ماندگاری جمعیت روستایی را فراهم می‌کند.

شهلا ميرگلوبيات  در گفتگوبا مهر تقویت زیرساخت‌ها را موجب افزایش سطح درآمد در روستاها دانست و افزود: بايد با  سرمایه‌گذاری در عرصه‌های گوناگون در روستاها اشتغال پایدار ايجاد شود.

وي توسعه گردشگری، افزایش میزان تولیدات کشاورزی، رونق اقتصادی و آبادانی روستاها را از دیگر آثار تقویت زیرساخت‌ها در روستاها ذكر كرد و گفت: علاوه بر عمران و آبادانی در روستاها توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز از دیگر نیازهای روستائیان است.

نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس  اظهاركرد: هم اكنون بیشتر جمعیت جوان بخش خرقان شهرستان زرنديه بدلیل نبود برخی زيرساخت ها، خدمات و امکانات مورد نياز به سایر شهرها مهاجرت کرده اند.

میرگلو بیات بيان كرد: شهرستان زرندیه بدلیل برخورداری از ظرفیت هایی مانند نزدیکی به پایتخت و موقعیت جغرافیایی خاص در حال توسعه شتابان است  بطوري كه روند پرشتاب پیشرفت در اين منطقه با هیچ یک از شهرستان های استان مرکزی قابل قیاس نیست.

وي اضافه كرد: زرندیه بدلیل نوپا بودن و شرایط ویژه در بخش صنعت و کشاورزی با کمبودهایی مواجه است که بیش از پیش باید برای تامین این نیازها تلاش شود.

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاران بسیاری در بخش صنعت بدلیل برخورداری زرندیه از ظرفیت های ویژه و کم نظیر به این منطقه روی آورده اند.

شهلا میرگلو بیات افزود: حضور سرمایه گذاران به این منطقه در رشد، آبادانی و رونق این شهرستان و استان مرکزی موثر است.

به گفته وي، توسعه پایدار و همگون شهرستان زرندیه نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مناسب در بخش های مختلف است كه تحقق این مهم نیازمند تامین زیرساخت ها، تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی این شهرستان است.

کد مطلب 2356548

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه