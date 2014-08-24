توسعه زيرساخت ها در روستاها موجب جلوگيري از پديده مهاجرت مي شود

شهلا ميرگلوبيات در گفتگوبا مهر تقویت زیرساخت‌ها را موجب افزایش سطح درآمد در روستاها دانست و افزود: بايد با سرمایه‌گذاری در عرصه‌های گوناگون در روستاها اشتغال پایدار ايجاد شود.



وي توسعه گردشگری، افزایش میزان تولیدات کشاورزی، رونق اقتصادی و آبادانی روستاها را از دیگر آثار تقویت زیرساخت‌ها در روستاها ذكر كرد و گفت: علاوه بر عمران و آبادانی در روستاها توجه به مسایل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز از دیگر نیازهای روستائیان است.



نائب رئیس فراکسیون زنان مجلس اظهاركرد: هم اكنون بیشتر جمعیت جوان بخش خرقان شهرستان زرنديه بدلیل نبود برخی زيرساخت ها، خدمات و امکانات مورد نياز به سایر شهرها مهاجرت کرده اند.



میرگلو بیات بيان كرد: شهرستان زرندیه بدلیل برخورداری از ظرفیت هایی مانند نزدیکی به پایتخت و موقعیت جغرافیایی خاص در حال توسعه شتابان است بطوري كه روند پرشتاب پیشرفت در اين منطقه با هیچ یک از شهرستان های استان مرکزی قابل قیاس نیست.

وي اضافه كرد: زرندیه بدلیل نوپا بودن و شرایط ویژه در بخش صنعت و کشاورزی با کمبودهایی مواجه است که بیش از پیش باید برای تامین این نیازها تلاش شود.

نماینده مردم شهرستان های ساوه و زرندیه در مجلس شورای اسلامی گفت: سرمایه گذاران بسیاری در بخش صنعت بدلیل برخورداری زرندیه از ظرفیت های ویژه و کم نظیر به این منطقه روی آورده اند.

شهلا میرگلو بیات افزود: حضور سرمایه گذاران به این منطقه در رشد، آبادانی و رونق این شهرستان و استان مرکزی موثر است.



به گفته وي، توسعه پایدار و همگون شهرستان زرندیه نیازمند برنامه ریزی و مدیریت مناسب در بخش های مختلف است كه تحقق این مهم نیازمند تامین زیرساخت ها، تعامل و همکاری دستگاه های اجرایی این شهرستان است.