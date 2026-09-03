به گزارش خبرگزاری مهر، سه منبع آگاه به رویترز گفتند که اوپک پلاس احتمالا در جلسه روز یکشنبه سیاست تولید نفت خود را برای ماه اکتبر بدون تغییر حفظ خواهد کرد، زیرا این گروه تولیدکننده در ماه جاری، حذف یک لایه از محدودیت عرضه داوطلبانه را تکمیل کرده و تمرکز خود را بر مذاکرات سهمیه ۲۰۲۷ معطوف میکند.
این جلسه در حالی برگزار میشود که تجاوز نظامی آمریکا به ایران همچنان صادرات نفت از طریق تنگه هرمز را مختل کرده و نفوذ اوپک پلاس بر قیمتها و سهم بازار را کاهش میدهد. برخلاف گذشته، تصمیمات عرضه این گروه اکنون تاثیر محدودتری بر بازار دارد.
جلسه یکشنبه شامل هفت عضو اصلی اوپک پلاس از جمله عربستان سعودی، روسیه، عراق، کویت، الجزایر، قزاقستان و عمان خواهد بود. این کشورها در طول سال جاری سهمیه تولید ماهانه خود را افزایش دادهاند.
با این حال، در عمل، تولید واقعی از افزایش سهمیه برنامهریزی شده عقب مانده است، زیرا تجاوز نظامی آمریکایی صهیونی به ایران و جنگ اوکراین و روسیه، صادرات نفت از خلیج فارس، روسیه و قزاقستان را مختل کرده است.
اوپک پلاس شامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت و متحدانش از جمله روسیه است.
افزایش تولید در سپتامبر که در اوایل ماه اوت توافق شد، حذف تدریجی محدودیت عرضه ۱.۶۵ میلیون بشکه در روز را که برای اولین بار در سال ۲۰۲۳ توافق شده بود، تکمیل کرد؛ در آن زمان این گروه هنوز شامل امارات متحده عربی بود که در ماه مه اوپک را ترک کرد.
اوپک پلاس هنوز لایه دیگری از محدودیت داوطلبانه تولید را حفظ کرده که اکثر اعضای این گروه ۲۱ کشوری را تا پایان سال ۲۰۲۶ پوشش میدهد. همچنین در حال بررسی ظرفیت تولید نفت اعضا برای تعیین خط مبنای تولید ۲۰۲۷ است که مبنای سهمیهها را تشکیل میدهد.
یکی از منابع آگاه گفت: انتظار میرود شرکت دگولیر و مکناتون مستقر در تگزاس که این بررسی را برای اکثر اعضای این گروه انجام میدهد، گزارش خود را در پایان ماه سپتامبر به اوپک ارائه دهد. این میتواند راه را برای مذاکرات دشوار قبل از تعیین خطوط تولید جدید توسط این گروه در نشست پایان سال هموار کند.
بر اساس گزارش رویترز، برخی از اعضا، از جمله عراق، برای افزایش سهمیهها به منظور انعکاس افزایش ظرفیت تولید، تلاش کردهاند. امارات متحده عربی تا حدودی به این دلیل از این گروه خارج شد که احساس میکرد سهمیهاش منعکسکننده ظرفیت رو به رشد آن نیست. بلومبرگ نیوز هفته گذشته گزارش داد که ونزوئلا نیز در حال بررسی خروج از اوپک است.
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