آغاز رزمایش فاطمی در همدان با مشارکت ۳۰۱ گروه جهادی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین زارع‌کمالی صبح پنج شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که در آستانه آغاز رزمایش سراسری جهادگران فاطمی (۶) برگزار شد، به تبیین ابعاد رزمایش سراسری جهادگران فاطمی (۶) و فلسفه وجودی حرکت‌های جهادی پرداخت و با بیان اینکه بسیج سازندگی یک دستگاه اجرایی صرف نیست بلکه یک فرهنگ و تفکر است، اظهار کرد: این رزمایش با شعار سه رویکرد جهاد خدمت‌رسانی، جهاد امیدآفرینی و جهاد تبیین از امروز در سطح استان آغاز شده است.

وی افزود: ما به دنبال شناسایی نظام مسائل جامعه و حل آن با کمک مردم، گروه‌های جهادی و دستگاه‌های اجرایی هستیم.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان با اشاره به آمادگی و سازماندهی نیروهای جهادی در استان گفت: به لطف عنایت خداوند متعال بیش از ۲ هزار گروه جهادی تخصصی و عمومی در سطح استان ساماندهی و در اطلس جهادی ثبت شده‌اند.

وی تاکید کرد: امروز با آغاز رزمایش فاطمی ۶ بیش از ۳۰۱ گروه جهادی شامل یک هزار و ۵۰۰ نفر از عزیزان بسیجی در عرصه‌های مختلف مشغول به انجام وظیفه هستند.

سردار زارع‌کمالی در ادامه به تشریح دستاوردهای اخیر گروه‌های جهادی پرداخت و طرح شهید «عجمیان» را نمونه موفقی از این حرکت دانست و ادامه داد: در ابتدای تابستان ۱۵۶ مدرسه برای اجرای طرح شهید عجمیان نشانه‌گذاری شدند اما امروز تعداد مدارسی که طرح شهید عجمیان در آنها اجرا شده به ۲۳۰ مدرسه با مشارکت ۱۱۰ گروه جهادی و بیش از ۲ هزار نفر از جهادگران رسیده است

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان اضافه کرد: در طرح شهید عجمیان بیش از یک هزار و ۴۰۰ کلاس درس در استان همدان با ۸۱ درصد مشارکت مردمی و گروه‌های جهادی شاداب‌سازی و تعمیر شده است.

وی همچنین به پیشرفت‌های چشمگیر در حوزه جهاد آبرسانی اشاره کرد و ادامه داد: مرحله نخست جهاد آبرسانی با هدف کاهش تنش آبی در بیش از ۱۲۰ روستای استان با موفقیت به پایان رسید و امروز مرحله دوم این طرح را با هدف آبرسانی به ۳۳۰ روستای دارای تنش آبی آغاز شده است.

سردار زارع کمالی با اشاره به اقدامات انجام شده در مرحله نخست جهاد آبرسانی از اجرای ۲۶ کیلومتر خط انتقال آب، ۱۳۶ کیلومتر اصلاح و توسعه شبکه، احداث ۲۰ مخزن آب با ظرفیت بیش از ۱۵ هزار مترمکعب و حفر ۳۹ حلقه چاه خبر داد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها در جهاد تبیین و امیدآفرینی از خبرنگاران خواست تا با روایت‌گری صحیح از تلاش‌های خالصانه جهادگران در برابر جنگ روانی و یاس‌آفرینی دشمن ایستادگی کنند.

فرمانده سپاه انصارالحسین (ع) استان همدان تصریح کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها گوش، زبان و چشم مردم هستند و باید واقعیت‌های خدمت‌رسانی را به تصویر بکشید و اجازه ندهند دشمن با روایت‌های مغرضانه باعث نادیده گرفتن زحمات جهادگران شود.

وی با اشاره به نقش پررنگ جوانان و نوجوانان در فعالیت‌های جهادی، گفت: بخش زیادی از جهادگران حاضر در طرح شهید عجمیان جوانان و دانش‌آموزانی هستند که با عشق و شور انقلابی پای کار آمده‌اند و این نویدبخش آینده‌ای روشن برای انقلاب اسلامی است.

گفتنی است رزمایش جهادگران فاطمی (۶) از امروز آغاز شده و به مدت ۱۰ روز در استان همدان ادامه دارد و گروه‌های جهادی در حوزه‌های عمرانی، پزشکی، فرهنگی، کشاورزی و آبرسانی به مردم مناطق کم‌برخوردار خدمت‌رسانی خواهند کرد.