به گزارش خبرنگار مهر، انتظام سهمگین صبح پنجشنبه در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی مرتبط با تأکید بر اهمیت آمار دقیق در فرآیند حکمرانی و برنامهریزی توسعه، اظهار کرد: آمار و برنامهریزی دو مقوله همزاد و لازم و ملزوم یکدیگر هستند و بدون برخورداری از یک نظام جامع آماری دقیق و شفاف، امکان توسعه و پیشرفت اصولی وجود ندارد.
وی با اشاره به تأکید قانون برنامه هفتم توسعه بر حکمرانی دادهمحور افزود: دستیابی به حکمرانی مبتنی بر داده بدون بهرهگیری از سرشماری به عنوان جامعترین منبع اطلاعات جمعیتی و اجتماعی امکانپذیر نیست.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به تغییر شیوه اجرای سرشماری، گفت: سال ۱۴۰۵ نخستین سال اجرای سرشماری نفوس و مسکن به روش جدید ثبتیمبنا در کشور است و اجرای موفق این طرح نیازمند همکاری و همراهی همه دستگاههای اجرایی است.
سهمگین ادامه داد: سرشماری ثبتیمبنا میتواند زمینه ایجاد یک پایگاه عظیم داده برای برنامهریزی در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی را فراهم کند و به همین دلیل اجرای دقیق آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده در استان طی یک سال گذشته تصریح کرد: از شهریور سال گذشته تاکنون حدود ۱۳ تا ۱۴ جلسه شورای برنامهریزی و توسعه استان به صورت رسمی و فوقالعاده به موضوع سرشماری اختصاص یافته است.
رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بیان کرد: موضوع سرشماری در شوراهای مهم استانی از جمله شورای اداری و شورای آموزش و پرورش نیز مورد بررسی قرار گرفته و جلسات شهرستانی با هدایت فرمانداران برای شناسایی و رفع موانع موجود در مناطق شهری و روستایی به صورت مستمر برگزار شده است.
وی با قدردانی از همکاری دستگاههایی همچون شرکت پست و ثبت احوال، خاطرنشان کرد: دستگاههای مرتبط با وجود برنامهریزی فشرده و حتی فعالیت در شیفتهای شبانه، همکاری مناسبی برای پیشبرد فرآیند سرشماری داشتهاند.
سهمگین با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاهها در مراحل پایانی اجرای طرح گفت: امیدواریم با تلاش همگانی، همکاری دستگاههای اجرایی و توکل بر خدا، کمبودها و کاستیهای موجود به حداقل برسد و فرآیند سرشماری به شکل منسجم و دقیق به پایان برسد.
در ادامه این نشست، معاون آمار سازمان برنامه و بودجه استان گزارشی از اقدامات انجامشده در فرآیند اجرای سرشماری ارائه کرد و فرمانداران و مدیران دستگاههای اجرایی نیز به بیان دیدگاهها، مسائل و پیشنهادهای خود پرداختند.
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