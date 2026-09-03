خبرگزاری مهر، گروه استانها: فصل برداشت گندم در کردستان برای کشاورزان، مراکز خرید و مجموعههای متولی بخش کشاورزی، روزهای پرکار و حساسی را رقم زده است؛ روزهایی که حاصل ماهها تلاش کشاورزان از زمینهای دیم و آبی استان روانه مراکز خرید میشود و همزمان شبکه گستردهای از مراکز تعاون روستایی برای جمعآوری، انتقال و ذخیرهسازی محصول وارد میدان شده است.
گندم یکی از مهمترین محصولات راهبردی کردستان به شمار میرود و روند خرید تضمینی آن هر ساله بخش قابل توجهی از فعالیت مجموعههای کشاورزی استان را به خود اختصاص میدهد.
امسال نیز با آغاز برداشت، مراکز خرید در شهرستانهای مختلف فعال شدند تا محصول کشاورزان در سریعترین زمان ممکن تحویل گرفته و به مقاصد تعیینشده منتقل شود.
آمار ارائهشده از سوی سازمان جهاد کشاورزی کردستان نشان میدهد که تا ششم شهریورماه، میزان خرید واقعی گندم در استان به ۶۶۳ هزار و ۷۷۶ تن رسیده است؛ رقمی که بیانگر حجم قابل توجه محصول تولیدشده و خریداریشده از کشاورزان کردستان است.
در همین حال، شبکه تعاون روستایی نیز به عنوان یکی از بازوهای اصلی خرید گندم در استان، با استفاده از ظرفیت مراکز موقت و سیلوهای خود، در این فرآیند نقشآفرینی کرده است.
خرید بیش از ۶۶۳ هزار تن گندم در کردستان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح آخرین وضعیت خرید تضمینی گندم استان، از ثبت خرید بیش از ۶۶۳ هزار تن محصول خبر داد.
سعدی نقشبندی اظهار کرد: تا کنون، میزان خرید واقعی گندم از کشاورزان کردستان به ۶۶۳ هزار و ۷۷۶ تن رسیده است.
وی افزود: در همین مدت، بیش از ۶۵۹ هزار تن گندم نیز در سامانه سیفا ثبت شده و آمار خرید ثبتشده در سامانه بانک کشاورزی نیز به حدود ۶۴۶ هزار تن رسیده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به روند خرید در شهرستانهای مختلف استان گفت: دیواندره با بیش از ۱۲۷ هزار تن، بیجار با بیش از ۱۳۴ هزار تن، سقز با بیش از ۱۱۵ هزار تن، قروه با بیش از ۱۱۰ هزار تن و دهگلان با بیش از ۱۰۲ هزار تن، از شهرستانهایی هستند که سهم بالایی در خرید گندم استان داشتهاند.
نقشبندی همچنین با اشاره به پرداخت جوایز بابت تحویل گندم عنوان کرد: حدود ۱۳۱ هزار میلیارد ریال نیز بابت جایزه تحویل گندم در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: مجموع ارزش ریالی گندم خریداریشده به همراه جایزه تحویل، بیش از ۳۲۹ هزار میلیارد ریال محاسبه شده و تاکنون حدود ۸۵ هزار میلیارد ریال نیز به کشاورزان پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان تأکید کرد: روند خرید و پرداخت مطالبات کشاورزان همچنان ادامه دارد و تلاش مجموعههای متولی بر این است که محصول تولیدی کشاورزان در کوتاهترین زمان ممکن خریداری و فرآیند پرداخت مطالبات نیز دنبال شود.
اما در کنار آمارهای کلان خرید، بخش دیگری از ماجرا به شبکهای مربوط میشود که در سطح روستاها و شهرستانها وظیفه جمعآوری محصول، انتقال آن و ارائه خدمات مختلف به کشاورزان را بر عهده دارد؛ شبکهای که مدیر تعاون روستایی کردستان از آن به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم بخش کشاورزی استان یاد میکند.
تعاون روستایی شبکهای گسترده در خدمت کشاورزان
مدیر تعاون روستایی کردستان، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح فعالیتهای این مجموعه اظهار کرد: در استان ۹۲ شرکت تعاونی روستایی فعال است که این شرکتها در قالب اتحادیههای شهرستانی و استانی سازماندهی شدهاند و بخش قابل توجهی از خدمات مرتبط با کشاورزان را ارائه میکنند.
مجتبی سعیدی خرید و بازاریابی محصولات کشاورزی، ذخیرهسازی، بستهبندی، توزیع نهادههای کشاورزی و تأمین کالاهای مورد نیاز معیشتی و حرفهای کشاورزان و اعضا را از جمله وظایف این تعاونیها عنوان کرد.
مدیر تعاون روستایی کردستان افزود: در کنار شرکتهای تعاونی روستایی، ۴۴ تعاونی تولید نیز در استان فعالیت دارند که بخشی از آنها در حوزه پایاب سدها و آبهای مرزی فعال هستند.
سعیدی گفت: این تعاونیها در زمینه ساماندهی و کنترل مصرف آب، رعایت الگوی کشت و افزایش بهرهوری کشاورزان فعالیت میکنند و در واقع حلقه ارتباطی تخصصی میان سازمان جهاد کشاورزی و بهرهبرداران بخش کشاورزی هستند.
وی با اشاره به فعالیت تعاونیهای پایاب سدها اظهار کرد: امسال این تعاونیها برای حدود ۶ هزار و ۸۰۰ هکتار از اراضی با شرکت آب منطقهای قرارداد منعقد کردهاند و آب تخصیصیافته در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.
۶۴ مرکز خرید موقت گندم در استان
مدیر تعاون روستایی کردستان در ادامه به نقش این مجموعه در فصل برداشت گندم پرداخت و گفت: خرید گندم یکی از مسئولیتهای اصلی تعاون روستایی است و امسال ۶۴ مرکز خرید موقت در سطح استان برای دریافت محصول کشاورزان فعال شد.
سعیدی افزود: در این مراکز تاکنون بیش از ۳۲۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شده و بیش از ۲۴۰ هزار تن از این محصول نیز به مقاصد تعیینشده حمل شده است.
وی ادامه داد: در ۶ سیلوی متعلق به مجموعه تعاون روستایی نیز حدود ۸۰ هزار تن گندم خریداری شده است.
مدیر تعاون روستایی کردستان عنوان کرد: در مجموع، حدود ۴۰۰ هزار تن از مجموع نزدیک به ۶۵۰ هزار تن گندم خریداریشده در استان از طریق شبکه تعاون روستایی از کشاورزان دریافت شده است.
سعیدی با قدردانی از همکاری فرمانداران و دستگاههای عضو کارگروههای خرید گندم گفت: تمام خدمات مربوط به خرید گندم به صورت مستمر و بر اساس مصوبات کمیتههای شهرستانی انجام شد و با همکاری فرمانداران و اعضای کارگروههای مرتبط، گندم خریداریشده بدون مشکل جمعآوری و به مقاصد مشخص ارسال شد.
از تولید بذر تا تأمین نهادههای کشاورزی
وی گفت: شبکه تعاون روستایی کردستان تنها به خرید گندم محدود نمیشود و در بخش تولید و فرآوری بذر نیز فعالیت دارد.
سعیدی در این زمینه گفت: در استان ۹ مرکز تولید و فرآوری بذر اصلاحشده گندم و یک مرکز تولید بذر جو فعال است.
وی افزود: تاکنون حدود ۸ هزار و ۳۰۰ تن بذر گندم از کشاورزان طرف قرارداد خریداری شده و فرآوری آن در مراکز مربوط در حال انجام است.
مدیر تعاون روستایی کردستان ادامه داد: حدود ۴۰۰ تن بذر جو نیز خریداری شده و در حال فرآوری است و پس از آمادهسازی، این بذور بر اساس قوانین و مقررات و تصمیمات کمیتههای مربوط در اختیار کشاورزان قرار میگیرد.
سعیدی همچنین از فعالیت ۱۱ مرکز خودمصرفی تعاون روستایی در استان خبر داد و گفت: این مراکز از استانداردهای لازم برخوردارند و با استفاده از ماشینآلات بهروز، خدمات مورد نیاز کشاورزان را ارائه میکنند.
نقش تعاونیها در تأمین نیازهای روستایی
مدیر تعاون روستایی کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گستردگی شبکه تعاونیها در استان اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ شرکت تعاونی و اتحادیه فعال در حوزههای مختلف در کردستان فعالیت دارند و تعداد اعضای این مجموعهها به بیش از ۲۰۰ هزار نفر میرسد.
وی از فعالیت تعاونیهای تخصصی دامداران، مرغداران و زنبورداران نیز سخن گفت و افزود: ۱۵ شرکت تعاونی دامداران و یک اتحادیه استانی در این حوزه فعال هستند و وظیفه تأمین نهادههای دامی و فعالیت در حوزه گوشت، شیر و سایر محصولات دامی را دنبال میکنند.
سعیدی ادامه داد: در بخش مرغداران نیز ۱۲ شرکت تعاونی و یک اتحادیه فعال هستند و در حوزه زنبورداری نیز ۱۰ شرکت تعاونی و یک اتحادیه فعالیت دارند.
وی با اشاره به ظرفیت تعاونیهای زنان روستایی گفت: دو شرکت تعاونی روستایی زنان در استان فعال هستند و در یکی از این تعاونیها فعالیتهایی مانند خشککردن و بستهبندی سبزی، حبوبات، ادویهجات و میوه راهاندازی شده و تعدادی از بانوان در این کارگاهها مشغول فعالیت هستند.
تعاون روستایی در مسیر تأمین کالاهای اساسی
مدیر تعاون روستایی کردستان همچنین به فعالیت این مجموعه در حوزه تأمین کالاهای اساسی اشاره کرد و گفت: شبکه تعاون روستایی در ایام مختلف سال، به ویژه در دورههای افزایش نیاز بازار، در تأمین و توزیع کالاهای مورد نیاز مردم نقشآفرینی میکند.
سعیدی افزود: در استان ۱۴ روستا بازار و حدود ۸۰ فروشگاه و همچنین ۴۸ فروشگاه مصرف روستایی فعال است که ظرفیت مناسبی برای عرضه کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به شمار میروند.
در کنار این اقدامات، شبکه تعاون روستایی در تأمین آرد روستایی، توزیع سوخت ماشینآلات کشاورزی و خدمات حمایتی نیز فعال است و این مجموعه تلاش دارد خدمات خود را در نزدیکترین نقطه به محل فعالیت کشاورزان و روستاییان ارائه کند.
روایت دو مسئول بخش کشاورزی کردستان از فصل برداشت امسال، در نهایت به یک نقطه مشترک میرسد محصولی که ماهها پیش در زمینهای کشاورزی استان کاشته شد، اکنون از مزرعه به مراکز خرید، سیلوها و مقاصد تعیینشده منتقل میشود و در این میان، مجموعهای از دستگاهها، تعاونیها و مراکز خدماتی برای تکمیل این زنجیره در حال فعالیت هستند.
آمار خرید بیش از ۶۶۳ هزار تن گندم از سوی سازمان جهاد کشاورزی و سهم حدود ۴۰۰ هزار تنی شبکه تعاون روستایی از خرید این محصول، تصویری از گستردگی عملیات خرید در کردستان ارائه میدهد؛ عملیاتی که موفقیت آن تنها به میزان تولید وابسته نیست، بلکه سرعت خرید، انتقال، ذخیرهسازی، پرداخت مطالبات و تداوم خدمات به کشاورزان نیز در آن نقش تعیینکننده دارد.
نظر شما