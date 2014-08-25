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۳ شهریور ۱۳۹۳، ۲۰:۵۷

شناسایی محل اعدام خبرنگار آمریکایی توسط داعش/ همراه با تصاویر

شناسایی محل اعدام خبرنگار آمریکایی توسط داعش/ همراه با تصاویر

رسانه های انگلیسی با استفاده از اطلاعات ماهواره ای محل تقریبی اعدام "جیمز فولی" خبرنگار آمریکایی توسط تروریست های داعش را مشخص کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه انگلیسی دیلی میل از شناسایی محل تقریبی اعدام "جیمز فولی" خبرنگار 35 ساله آمریکایی در سوریه خبر داد. خبرنگار این روزنامه با بررسی تصاویر منظره ویدیویی که از قتل این شهروند آمریکایی منتشر شده است محل این اقدام را جایی در جنوب شهر الرقه واقع در سوریه دانست.

بر این اساس در منطقه بیابانی که تصاویر دو دوربین کار گذاشته شده در مقابل فولی نشان می دهند دو جاده و یک دره مشاهده می شود. از این رو با بررسی تصاویر ماهواره ای می توان حدس زد محل این اعدام یک تپه خالی از گیاه در جنوب الرقه باشد. تصاویر زیر منطقه تقریبی را نشان می دهند.

کد مطلب 2357492

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